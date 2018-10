Barga : fornaci di barga



No al pirogassificatore, tutto pronto per il corteo

giovedì, 11 ottobre 2018, 18:19

di andrea cosimini

Tutto pronto per il corteo di sabato (13 ottobre), coordinato dal gruppo per l’ambiente “La Libellula”, per manifestare la contrarietà al progetto ipotizzato dall’azienda Kme di costruire un “gassificatore” a Fornaci di Barga per ridurre i costi energetici dello stabilimento.



“Una manifestazione – assicura il movimento – assolutamente pacifica e popolare che sarà un momento di espressione democratica di tutta la popolazione. Una manifestazione trasversale. A tutte le associazioni e a tutti i partiti politici che vorranno partecipare abbiamo infatti chiesto di limitarsi ad esporre un solo simbolo (o bandiera) oltre ai loro striscioni”.



Il ritrovo è fissato alle 15.30, presso la zona industriale “al Chitarrino” a Fornaci di Barga, raggiungibile dalla rotatoria alle porte del paese. La partenza è prevista alle 16. Il corteo sfilerà lungo via della Repubblica fino a raggiungere il centro, in piazza IV novembre, dove varie personalità prenderanno la parola. Tra questi: Mario Betti, psichiatra della Asl, e già moderatore di vari incontri sul territorio; un esponente della Libellula, che parlerà dei motivi della manifestazione, quindi dei contenuti, spiegando le ragioni del “no” al pirogassificatore; il comitato “Mamme No Inceneritore” di Firenze, già protagonista di una battaglia (vinta) contro l’inceneritore a Case Passerini; Rossano Ercolini, di Zero Waste Italy e Zero Waste Europe, autore nei giorni scorsi di un video-appello contro il pirogassificatore; Francesca Buonagurelli, esponente del mondo agricolo e agrituristico; ed, infine, Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano e presidente dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, e il “padrone di casa”, il sindaco di Barga Marco Bonini, al quale spetteranno le conclusioni.



“L’idea di organizzare questa manifestazione – spiega il movimento “La Libellula” – ci è stata suggerita da più parti e riteniamo che questo sia il momento più giusto per farla in quanto Kme sta presentando il progetto decisivo. Si tratta semplicemente della prima manifestazione che facciamo. Se necessario, siamo infatti pronti ad andare avanti ed organizzarne altre”.



L’iniziativa di sabato si affianca a quella che gli esponenti del movimento già stanno portando avanti da una decina di giorni in giro per la valle, ovvero la raccolta firme contro il pirogassificatore, che stamattina ha fatto tappa a Castelnuovo. Una raccolta che andrà avanti anche nelle prossime settimane e che, una volta conclusa, verrà indirizzata alla giunta e al consiglio regionale perché prendano atto della volontà dei cittadini.



“Le ragioni del “no” al gassificatore – ribadisce la Libellula – sono chiare. Diciamo “no” per ragioni: sanitarie (in una situazione già compromessa si dovrebbero, a nostro avviso, effettuare ulteriori indagini e azioni di risanamento e non inserire nuovi fonti emissive); di inquinamento (sia per quanto riguarda l’abbruciamento di pulper che per quanto riguarda l’aumento di traffico dei trasporti); di danno all’immagine della nostra valle (danno al turismo, all’agricoltura di qualità e al mercato immobiliare); di condizionamento futuro della valle (un pirogassificatore di questa portata condizionerà infatti la nostra valle nel futuro indipendentemente dalla produzione del rame); di conformazione della valle stessa (una valle chiusa e ad inversione termica, non adatta a questo genere di impianti); di cambiamenti climatici globali (per cui c’è un’emergenza assoluta di ridurre le fonti emissive)”.



Ovviamente il movimento ci tiene a ribadire la propria vicinanza ai lavoratori Kme a rischio esubero sottolineando come l’azienda abbia, in realtà, alternative alla costruzione di un pirogassificatore per ridurre i costi energetici.



“Ci preme molto la situazione dei lavoratori – chiarisce il movimento - e ci sta a cuore il loro futuro. Riteniamo però che si debba trovare una soluzione alternativa al pirogassificatore. Siamo contenti, a tal proposito, del contributo-video di Rossano Ercolini in cui propone l’avvio di un tavolo tecnico per studiare soluzioni alternative per il recupero di energia. Le alternative allo smaltimento di pulper? Eccone due: il progetto “Eco-pulplast” e la previsione che nei prossimi anni il pulper diminuirà a causa dei cambiamenti del mercato e del miglioramento della raccolta differenziata”.



La Libellula, per dare più ampio respiro alla manifestazione, ha fatto spostare, in senso di ringraziamento e condivisione, anche un’altra nobile iniziativa, quella prevista allo stadio Nardini di Castelnuovo alle 18, intitolata “Ricordando Yuri”, proprio per dare il proprio contributo.



“Non ci resta che fare un appello a tutti – conclude il gruppo – a dare un segnale concreto attraverso un gesto semplice, ovvero la presenza fisica alla manifestazione, per esprimere la propria contrarietà a questo progetto ipotizzato da Kme”.