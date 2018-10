Barga : fornaci di barga



PalP aderisce alla manifestazione contro il pirogassificatore

sabato, 6 ottobre 2018, 18:19

Con una nota Potere al Popolo dichiara di aderisce convintamente alla manifestazione del 13 di ottobre a Fornaci di Barga contro il pirogassificatore in progetto presso l’azienda Kme.



"In questi mesi - esordisce PalP -, i movimenti del territorio hanno prodotto studi rispetto all’alta concentrazione di inquinamento della Valle e alle alternative energetiche rinnovabili, compatibili sia con il raggiungimento dell’autosufficienza energetica dell’azienda che con la salvaguardia del territorio. Poiché la giunta regionale e la Kme vanno avanti prepotentemente con il progetto, è evidente che la Kme utilizza l’autosufficienza energetica come specchietto per le allodole, prospettando invece un investimento nel business dei rifiuti e sottoponendo al ricatto occupazionale un territorio ad alta incidenza di disoccupazione come la Garfagnana".



"I lavoratori - spiega Potere al Popolo - si sono già ampiamente sacrificati per salvare l’azienda in più occasioni: nel 2013 si sono visti ridurre lo stipendio, nel 2016 ben 110 lavoratori sono stati posti al massimo degli ammortizzatori sociali. Con questo progetto si chiede un ulteriore sacrificio, in termini di salute e sovranità territoriale: è assolutamente necessario e urgente che qualsiasi soluzione sappia tenere insieme diritto al lavoro, alla salute e salvaguardia dell’ambiente. Un percorso partecipato con i territori è, in questo senso, imprescindibile. Potere al Popolo sostiene fermamente che il territorio è di chi lo abita e che non può essere svenduto al miglior offerente".



"Potere al Popolo - conclude - sarà in piazza in nome del diritto al lavoro, della salvaguardia ambientale e della salute pubblica, principi sanciti dalla Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza a cui la Garfagnana, che conta 16 comuni medaglia d’oro, dette un grande contributo".