Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore, Confesercenti a fianco dei commercianti fornacini

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:27

A scendere in campo a sostegno dei commercianti di Fornaci di Barga, in merito alla vicenda del pirogassificatore alla Kme, è Confesercenti Toscana Nord con una breve nota.



"Confesercenti Toscana Nord - si legge nella nota - sostiene i commercianti di Fornaci di Barga nella vicenda del pirogassificatore. Una vicenda molto delicata che le attività commerciali seguono da vicino per le conseguenze che potrebbe portare al territorio, sul piano ambientale e non solo. Confesercenti sostiene la campagna di sensibilizzazione portata avanti dal centro commerciale e continuerà a seguire con grande attenzione tutta la vicenda".