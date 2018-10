Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore, l'Unione invita Kme ad un tavolo tecnico/politico

venerdì, 12 ottobre 2018, 10:48

La giunta dell’Unione dei Comuni Garfagnana, nella seduta dell'8 ottobre, alla luce del piano di sviluppo recentemente presentato da Kme, ha deliberato, a voti unanimi, un documento contro il pirogassificatore invitando ufficialmente l'azienda ad un tavolo tecnico/politico con le istituzioni per trovare soluzioni alternative.



Nello specifico, l'Unione: "Esprime piena soddisfazione per la volontà dall'azienda di investire sul territorio della Valle del Serchio, con l’intento di aumentare la produzione e i livelli occupazionali, consentendo allo stabilimento produttivo di Fornaci di Barga di diventare fulcro della lavorazione del rame a livello europeo;

Dà piena disponibilità a collaborare a fianco dei lavoratori e dell'azienda per raggiungere gli obiettivi di produzione e occupazione presentati;

Ritiene importante che l'azienda, attraverso una nuova piattaforma energetica, riesca a ridurre i costi legati ai consumi energetici;

Esprime, al contempo, un giudizio negativo sull'ipotesi di raggiungimento di quanto sopradetto attraverso la realizzazione di un impianto di pirogassificazione o di gassificazione che utilizzi pulper di cartiera od altro materiale di scarto, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche geografiche, geomorfologiche, sanitarie e turistiche del territorio;

Auspica che KME, nella definizione del piano di rilancio industriale, tenga conto delle possibilità offerte dall’incentivazione pubblica per l’uso di fonti rinnovabili a costi calmierati, come già avvenuto con successo in diverse importanti aziende, anche della Regione Toscana;

Invita l'azienda ad un tavolo tecnico/politico con le istituzioni locali e sovra comunali, al fine di trovare soluzioni alternative a quella proposta, atte a portare comunque ad una diminuzione dei costi energetici, al raggiungimento degli obiettivi di produzione e occupazione auspicati in concomitanza con l’abbattimento delle emissioni inquinanti".