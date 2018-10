Barga



Premio di poesia Giovanni Pascoli: a Barga la premiazione

venerdì, 12 ottobre 2018, 10:16

Sabato 20 ottobre alle 16 a Barga, presso l'aula magna "C. Carradini" dell'ISI, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale di Poesia "Giovanni Pascoli - L'Ora di Barga".

Unitre Barga, con la Biblioteca comunale e Tralerighe libri, con il patrocinio della Regione Toscana e del comune di Barga e la collaborazione della Fondazione Pascoli, del Conservatorio S. Elisabetta, della ProLoco di Barga e della Commissione pari opportunità, assegneranno i premi alle poesie vincitrici della sesta edizione del prestigioso concorso letterario.

Concorso che ogni anno vede un crescente numero di partecipanti da tutta Italia, dimostrando che la poesia è più viva che mai.

Presiede l'evento la presidente Paola Stefani. Le letture sono affidate a Graziella Cosimini, Gaia Biagioni e Matteo Naletto. L'evento sarà allietato dalla partecipazione straordinaria di Gianluca Martinelli e Massimo Salotti.

"Quest'anno sono ben 301 le poesie in concorso – ricorda Paola Stefani - di cui 96 nella Sezione Giovani, circa 70 in più rispetto allo scorso anno, e 37 opere edite, per un totale di 173 autori. La provenienza dei nostri concorrenti è ben distribuita in tutta l'Italia, come si potrà notare fin dalla rosa dei vincitori, in cui troviamo autori che provengono da ogni angolo del nostro paese, a testimoniare una dimensione nazionale ormai consolidata nel tempo".

Al termine della cerimonia a partire dalle ore 19,30 si terrà presso l'istituto Alberghiero la cena pascoliana. Il menu prevede: Antipasti pascoliani, come primo un risotto "romagnolesco", il pollo alla contadina con contorno di patate, flan di cioccolata, bevande e caffè (è previsto un menu alternativo per celiaci o vegetariani per prenotazioni scrivere a: premiogiovannipascoli@virgilio.it).