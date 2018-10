Barga



Riprendono gli incontri di Unitre Barga

mercoledì, 17 ottobre 2018, 15:52

Il direttivo di Unitre Barga è già a lavoro da qualche settimana per coordinare il settimo anno accademico che partirà ufficialmente da lunedì 12 novembre. anche se quest’anno ci saranno due conferenze in anteprima: la prima con il relatore Ivo Poli che in occasione della Festa della Castagna farà una bella conferenza su Pascoli e il castagno nella Galleria Comunale sabato 3 novembre alle ore 16 mentre domenica 11 novembre alle 14 (Museo Stanze della Memoria) in occasione del doppio tramonto verrà fatta una “doppia conferenza” con Giacomo Mrakic (relatore Unitre Barga) e il direttore dei corsi Massimo Talini

Poi il 12 novembre partirà il calendario ufficiale: un ciclo di 20 conferenze circa che si terranno presso l’Aula Magna dell’ISI ogni lunedì alle ore 17,15 con relatori di altissimo livello che hanno accettato molto volentieri l’invito di Unitre Barga di condividere la loro preziosa conoscenza ed esperienza. Tanti saranno gli argomenti trattati oltre a qualche conferenza fuori porta. Oltre alle conferenze saranno proposti i corsi di pittura e di inglese.

Unitre Barga collaborerà anche quest’anno con altre associazioni e realtà sul territorio per promuovere incontri letterari e tante iniziative sia culturali che sociali e sta già lavorando su nuovi importanti progetti che verranno presentati a beve.

Per conoscere il programma completo Il direttivo invita la cittadinanza a partecipare all’Assemblea Annuale che si terrà martedì 23 ottobre alle 18,30 presso la sede in Viale Cesare Biondi 15. In questa occasione sarà possibile fare l’iscrizione al nuovo anno accademico. Inoltre quest’anno Unitre Barga sarà presente con l’info point al mercato di Fornaci la mattina di venerdì 2.11 e a Barga nel pomeriggio di sabato 3.11 alla Galleria Comunale insieme ad altre realtà culturali del comune.

La Segreteria per un mese a partire dal 24 di ottobre sarà aperta ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19. Altrimenti sarà possibile prendere appuntamento scrivendo a unitre.barga@virgilio.it o chiamando 347 2590283 solo dopo le 18.