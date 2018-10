Barga



Successo per la sesta edizione del concorso di poesia dedicato a Giovanni Pascoli

lunedì, 22 ottobre 2018, 18:05

Sabato 20 ottobre poeti da tutta Italia sono convenuti all’Aula Magna dell’ISI Barga per la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale di Poesia Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga, giunto quest’anno alla sesta edizione.

Il Premio ha ottenuto anche nel 2018 un lusinghiero successo: centinaia i componimenti presentati, inediti ed editi, di cui molti anche nella sezione Giovani. Il Premio infatti si articola in tre diverse sezioni: poesia inedita, poesia edita su tema libero e la sezione dedicata ai giovani; da sempre questa importante iniziativa ha dimostrato grande attenzione alle nuove generazioni con questa speciale categoria pensata per gli studenti di tutta Italia, che ogni anno si cimentano poeti in erba.

Il Comitato del Premio, che nasce dalla volontà e dall’impegno di Unitre Barga, è presieduto da Paola Stefani e raccoglie rappresentanti di varie realtà culturali e associazionistiche locali: comune di Barga, Biblioteca F.lli Rosselli, Commissione Pari Opportunità, Fondazione Giovanni Pascoli, Pro Loco, Conservatorio Santa Elisabetta, Tra le Righe Libri. Ed è stata la Presidente Paola Stefani, con l’assessore Giovanna Stefani, Andrea Giannasi (editore tra l’altro dell’Antologia del Premio, impreziosita quest’anno da un saggio di Ivo Poli su Pascoli e il castagno e da un percorso turistico-culturale sulle orme di Pascoli a Barga) e Sonia Ercolini a fare gli onori di casa alla cerimonia di premiazione. La consegna degli attestati è stata intervallata dal bell’intrattenimento musicale a cura di Massimo Salotti e Gianluca Martinelli, mentre la lettura delle poesie vincitrici quest’anno è stata affidata a Graziella Cosimini, Gaia Biagioni e Matteo Naletto. La sera i poeti hanno degustato un'ottima cena "Pascoliana" organizzata, preparata e servita con cura dai docenti e dagli studenti dall'Istituto Alberghiero di Barga