Zero Waste: "Presenti alla manifestazione contro il pirogassificatore"

martedì, 9 ottobre 2018, 18:49

Anche Zero Waste Italy, Zero Waste Europe ed Ambiente e Futuro aderiscono alla manifestazione di sabato 13 a Fornaci di Barga (ore 16 in zona industriale) indetta dal movimento "La Libellula" contro l'ipotesi di un pirogassificatore per bruciare lo scarto di pulper delle cartiere.



"Se tale progetto passasse - si legge nella nota -, non solo l'azienda trasformerebbe il proprio "core business" dalla produzione di manufatti in rame e ottone qualificandosi come industria dello smaltimento rifiuti, ma costituirebbe la pietra tombale sopra il progetto ecopulplast che sta dimostrando, nel segno della economia circolare, che è possibile recuperare materia dagli scarti, soprattutto plastici, per produrre pallet".



"Chiediamo - continua il comunicato - che le cartiere scelgano tra soluzioni che aggraverebbero la qualità ambientale dei territori e la possibilità di un loro sviluppo policentrico e soluzioni che, invece, in modo lungimirante tengano conto della necessità di un'industria avanzata e aperta davvero al confronto con istituzioni e comunità locali. Chiediamo inoltre la costituzione di un tavolo tecnico con l'azienda e le istituzioni a cui partecipi anche il movimento "La Libellula", rappresentativa delle comunità della Valle del Serchio, per elaborare possibili proposte alternative basate su di una "diagnosi energetica" dell'azienda come richiesto da normative europee nazionali (dlgs 102 4 luglio 2014) che ritiene possibile recuperi energetici attraverso l'efficientizzazione dei processi aziendalità il 175 e il 24 per cento".



"Se a ciò - conclude la nota - colleghiamo la possibilità di acquisizione dei titoli di efficienza energetica, detti "certificati bianchi", si può capire come possano essere individuate concrete alternative al pirogassificatore nel quadro di un rilancio aziendale meno impattante per l'ambiente ma in grado di difendere gli attuali livelli occupazionali.











