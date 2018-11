Barga



Aperta ogni week-end la Pump Track del Ciocco

giovedì, 8 novembre 2018, 14:44

Da novembre è aperta tutti i weekend (sabato e domenica, con orario 10-16) la Evolve Pump Track nella Tenuta del Ciocco, l’avvincente circuito lungo 200 metri dedicato a biker esperti e principianti inaugurato lo scorso settembre (per informazioni, prenotazioni e pacchetti personalizzati: info@cioccobike.it; +39 348 7891046 - cioccobike.it).

Si tratta della pump track al coperto più grande d’Italia, una pista per tutti gli appassionati del mondo bike che vorranno allenarsi, mettersi alla prova o semplicemente divertirsi. È infatti possibile noleggiare bici e attrezzatura sul posto e, mentre i meno esperti potranno avvalersi di un istruttore qualificato, i più rodati potranno provare il brivido dell’adrenalina grazie ad un’alternanza perfetta di dossi e curve paraboliche.

«La pump track, riconosciuta tra l’altro come vera e propria disciplina dall’Unione Ciclistica Internazionale, presenta molteplici benefici, a partire dalla possibilità di sperimentare il proprio equilibrio in sella ad una bici», spiega Andrea Barbuti, amministratore delegato del Ciocco.

«Il fatto che sia al coperto la rende una pista ideale per allenamenti anche quando le condizioni metereologiche non sono ottimali», prosegue Barbuti, ricordando l’apertura, l’anno prossimo, del Ciocco Bike Circle, con percorsi open air dedicati alla disciplina del cross country, ma anche ad interpretazioni più ludiche come il trail biking e l’enduro.

«Al momento – conclude Barbuti, prima di ringraziare il team e la professionalità di Dolomeet per il supporto nella realizzazione del circuito – i nostri clienti potranno provare il brivido di una discesa in mountain bike sullo stesso appassionante percorso che ha visto la sfida per la conquista del titolo della 48esima edizione Coppa Italia Nazionale Giovanile MTB».