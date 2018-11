Barga



Centenario Grande Guerra, ricordati i 173 barghigiani caduti nel conflitto

domenica, 4 novembre 2018, 19:42

di andrea cosimini

Una cerimonia toccante, semplice, significativa. Barga ha voluto celebrare così il centenario della fine del primo conflitto mondiale, ricordando, uno per uno, i nomi e i cognomi dei 173 barghigiani caduti durante la Grande Guerra, per i quali i campanari del posto hanno dedicato un rintocco di campana ciascuno.

L'elenco dei barghigiani caduti è venuto alla luce grazie alla ricerca portata avanti da Pier Giuliano Cecchi che è riuscito, in questo modo, a dare loro un'identità. Di fronte al monumento di Piazza della Vittoria, le autorità militari hanno infatti scandito a gran voce i loro nomi rispondendo in coro "presente" al loro appello.

Il ritrovo era fissato in via del Sasso, zona Bastione. Da qui, alle 15 (ora di entrata in vigore dell’armistizio), è partito il corteo che ha sfilato lungo la strada provinciale, sulle note della Filarmonica “G.Luporini”. Nel corteo erano riconoscibili l’associazione degli alpini, quella dei paracadutisti, quella dei marinai e quella dei carabinieri in congedo. Una volta arrivati al monumento, i presenti hanno reso onore ai caduti con la deposizione di una corona di alloro.

Il sindaco di Barga, Marco Bonini, ha poi preso la parola per ringraziare i presenti per la partecipazione a questa seconda giornata commemorativa dei cento anni dalla fine della Grande Guerra. “A nome di tutta l’amministrazione – ha esordito il primo cittadino – ci tengo a ringraziare tutte le associazioni per aver organizzato questo importante ricordo. Abbiamo sempre ricordato il 4 novembre, ma ricordarlo in questo giorno, ovvero a cento anni dalla fine del conflitto, è ancora più doveroso e significativo".

“Abbiamo sentito i 173 nomi dei caduti barghigiani - ha poi continuato il sindaco - e credo che a ognuno di noi, uno di questi nomi, possa aver ricordato un parente, più o meno lontano, ma comunque una figura familiare che non è tornata. In tanti sono partiti per questa Grande Guerra, ben sapendo che era alta la possibilità di non poter riabbracciare i propri cari. Questi 173, purtroppo, non ce l’hanno fatta a tornare a casa. Dobbiamo fare di tutto allora per ricordare queste persone e il loro sacrificio e far sì che la democrazia e la libertà possano essere conservate”.

La cerimonia si è conclusa alle 16 (ora effettiva del cessate il fuoco sul fronte) con il suono a distesa delle campane del Duomo e, a seguire, l'alzabandiera con l'esecuzione dell'inno nazionale.