Barga



Consiglio contro il pirogassificatore. Santini: "Non dobbiamo essere contrari a priori"

venerdì, 9 novembre 2018, 18:18

di tommaso boggi

Un consiglio comunale quasi tutto incentrato sulla questione "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci che ha visto i vari consiglieri presenti, di maggioranza e di minoranza, prendere la parola per esprimere la propria posizione in merito al progetto dell'azienda che sta per venire discusso in regione.



Il primo ad intervenire è stato il sindaco, Marco Bonini, che ha ribadito la posizione del comune in merito al piano di investimenti presentato da Kme. "L'amministrazione - ha esordito Bonini - è favorevole all'investimento e ad un aumento occupazionale, ma crediamo che sia arrivato il momento di mettere fine a questo clima di incertezze vissuto da operai e cittadini. Siamo disponibili a lavorare anche a fianco dell'azienda nel cercare una nuova piattaforma energetica, ma tutto questo deve essere compatibile con il nostro territorio, con Fornaci di Barga e con la Valle".



Il sindaco ha poi rimarcato la contrarietà dell'amministrazione alla costruzione di un pirogassificatore a Fornaci per l'autoproduzione di energia di Kme: "Ad oggi - ha detto Bonini - si parla di scelta fatta, visto che il progetto ormai è stato presentato in regione, e non siamo ovviamente d'accordo su quanto l'azienda ha presentato, ovvero la costruzione di un pirogassificatore che avrebbe come combustibile principale lo scarto delle cartiere, perché si è visto dal progetto che altro potrebbe essere lavorato nell'impianto. Crediamo vi siano altre vie che possano essere percorse se il problema fosse davvero il costo dell'energia per abbattere sensibilmente i costi. Il nostro territorio è chiuso, con pochissimo scambio di aria, e non esiste un impianto di questo tipo, a livello nazionale, per avere riscontri; inoltre, laddove è presente in Europa, non si hanno le condizioni geologiche del nostro territorio".



Bonini è quindi passato alle proposte: "Vorremmo che il comune fosse accompagnato alla conferenza dei servizi - ha dichiarato - che si terrà da esperti in campo ambientale e giuridico. Pensiamo anche che ci voglia un tavolo a livello nazionale: chiederemo al ministero dell'ambiente e dello sviluppo economico un tavolo con regione ed enti locali per trovare vie differenti per risolvere la situazione energetica ed occupazionale".



Dopo la decisa presa di posizione del primo cittadino, ha preso la parola l'ingegnere Agnese Ricci, dell'ufficio tecnico del comune, che è invece entrata in questioni più tecniche elencando le caratteristiche principali dell'impianto: "Il progetto, per quello che si è potuto vedere finora, si può articolare in due interventi - ha spiegato -: conversione della fusione del rame da termica ad elettrica e costruzione del gassificatore. Verranno demoliti 8 mila metri quadrati di magazzini dismessi e la costruzione sarà lunga 40, larga 165, con 40 metri di torre di raffreddamento. L'accesso sarà in zona Chitarrino, passando da Bolognana".



Assenti giustificati i due consiglieri di minoranza, Umberto Sereni, per la presentazione di un libro ad Udine, e Luca Mastronaldi (da sempre contrario al progetto), per impegni lavorativi. Quest'ultimo, data l'importanza dell'argomento, ha voluto lasciare comunque una lettera in cui si è dichiarato d'accordo con le parole scritte dal sindaco sul fatto che la tutela dell'ambiente e dei cittadini e la tutela del lavoro debbano andare di pari passo. Per l'opposizione ha preso la parola il consigliere Guido Santini che si è dimostrato su una linea meno intransigente rispetto al progetto: "Se risulterà negativo il controllo sulle emissioni sulla Kme - ha detto - i lavori dovranno essere fermati, ma se daranno esito positivo allora è inutile mettersi di traverso, dobbiamo dare fiducia alle autorità preposte al controllo"



Sul fronte della maggioranza, invece, è voluto intervenire, prima di tutti, il consigliere Lorenzo Tonini che si è rivolto, soprattutto, ai dipendenti dell'azienda fornacina: "Nulla contro gli operai Kme - ha chiarito -, c'è solo il rifiuto di fare energia bruciando scarti. Perché ci sono moltissime altre vie. Ho passato la vita nella Kme e vorrei rivederla all'apice dello splendore; la chiusura però ad altre possibilità fa sospettare che l'obbiettivo dell'azienda non sia quello. Non possiamo creare nel 2020 un qualcosa che va a bruciare scarti in un territorio con pochissimo ricambio d'aria come il nostro".



Gianpiero Passini ha parlato, prima di tutto, da fornacino: "Noi di Fornaci - ha detto - siamo purtroppo abituati alla presenza di un grado di inquinamento importante, ma ora siamo nel 2018, i tempi sono cambiati e dobbiamo sforzarci di produrre in modo pulito. L'amministrazione è favorevole alla tutela dell'occupazione, ma è possibile che l'azienda non abbia voluto mettersi ad un tavolino con noi? A noi viene il dubbio, se non la certezza, che l'obbiettivo della Kme sia in realtà il profitto derivante dal riciclo di tonnellate di scarti di cartiera. Cercheremo di usare tutte le armi a nostra disposizione per tutelarci, comprese varie figure competenti in materia che verranno coinvolte a livello nazionale così da poter far stoppare la costruzione di questo impianto. Non credo che non si possa prendere in considerazione la vicinanza di questo impianto al centro di Fornaci di Barga".



Il consigliere Giorgio Salvateci è stato ancora più drastico nel suo intervento: "Parlare di pulper bruciato dovrebbe essere una cosa neppure permessa, perché si parla di scarti di cartiera, uno dei rifiuti non speciali peggiori". Salvateci ha anche attaccato il consigliere di minoranza Santini per le parole spese nel suo intervento: "Sono perplesso per le parole di Santini secondo cui se le autorità competenti daranno il via libera dovremmo lasciarli fare - ha incalzato -. Non si ragiona così. Santini è di Fornaci e sa perfettamente quanti malati ci sono in giro. Secondo me è costretto da qualcuno a dire queste cose. Per me il pirogassificatore non si fa, né ora né mai".



A tirare le fila del discorso è stato infine il sindaco di Barga: "Se non portare più gli scarti ad essere smaltiti fuori regione significa guadagno a livello nazionale - ha concluso - vuol dire che comunque tutto questo traffico verrà convogliato tutto in Mediavalle. Oltretutto il pulper dovrà essere immagazzinato da qualche parte e l'odore degli scarti di cartiera sappiamo bene come sono. Infine se il limite è quello posto dai regolamenti nazionali, è anche vero che non tengono conto della differenza tra costruire un impianto del genere in campagna nel nulla e farlo invece in mezzo ad un paese dentro ad una valle. Noi crediamo fermamente nell'arrivare ad un tavolo nazionale con esperti per riuscire a risolvere questa situazione".



Alla fine Bonini, nel criticare a sua volta il consigliere Santini, ha fatto appello al consiglio per votare un documento condiviso contro il pirogassificatore: "Mi dispiacerebbe se questo documento non fosse votato all'unanimità perché pensa all'ambiente, agli operai e al futuro". Santini ha risposto: "Noi dobbiamo basarci solo sulla sostenibilità ambientale, non dobbiamo essere contrari a priori".