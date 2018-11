Barga



Dl Sicurezza, Simonini (Lega): “Il Governo Salvini sana i disastri del Pd di Marcucci e Renzi”

venerdì, 9 novembre 2018, 14:20

La Lega Mediavalle e Garfagnana commenta la protesta del Partito Democratico avvenuta in Senato il 7 novembre sul DL sicurezza, dove a tirare le fila è stato il senatore di Barga Andrea Marcucci.



“Marcucci – esordisce il segretario territoriale Simone Simonini - deve avere una gran confusione quando accusa il governo Salvini. Forse dimentica che è stato il suo segretario di partito Renzi, con il ministro Alfano, ad aprire per anni porti e confini ad una invasione senza controllo e di cui ancora oggi stiamo pagando le conseguenze”.

“Il senatore Marcucci – continua -, con questa messa in scena, dimostra di non aver letto i giornali e girato l’Italia. Lo avesse fatto, avrebbe visto centri di accoglienza esplodere, grazie al buonismo del suo partito, e avrebbe letto di innumerevoli casi di richiedenti asilo che scappavano o venivano arrestati per furto e rapine. Incredibile poi l’inversione ad “U” di Marcucci: quando la sinistra governava, si condannava pesantemente chi dalle opposizioni osava pronunciare la parola “clandestino", mentre oggi con la situazione ribaltata, il pd ne fa uno slogan”.

“Il Partito Democratico – incalza il Carroccio - sempre accondiscendente verso l’ex ministro Alfano è stato complice del collasso italiano con un’immigrazione incontrollata e insensata. Cosa pensa Marcucci delle cooperative rosse che in questi anni si arricchivano con i migranti, e le Ong facevano da taxi del mare?”

“Oggi – dichiara - il nostro ministro Salvini non solo ha ridotto gli sbarchi, ma ha ridotto le morti in mare, grazie ad un vero lavoro di mediazione con i paesi di provenienza. Con il decreto sicurezza si ripristinano regole e ordine, tutto quello che gli Italiani hanno chiesto in questi anni senza essere ascoltati, penalizzando addirittura gli stessi immigrati regolari e per bene”.

“Il decreto sicurezza – conclude Simonini - garantirà più poteri ai Sindaci sul tema ordine pubblico, con sanzioni per parcheggiatori abusivi e accattoni molesti, con investimenti per l’assunzione di agenti di polizia locale, e molto altro”.