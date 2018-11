Barga



Il Teatro dei Differenti inaugura la stagione con Lillo e Greg

mercoledì, 7 novembre 2018, 10:04

All’insegna della comicità e della leggerezza, con Gagmen, il nuovissimo spettacolo di Lillo e Greg, venerdì sera 9 novembre (ore 21) debutterà la stagione di prosa 2018/19 del Teatro dei Differenti di Barga promossa da comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Si parte già con un sold out grazie alla campagna abbonamenti che ha ottenuto un successo oltre ogni aspettativa e alla vendita dei biglietti per Gagmen ormai esauriti.

L’assessore alla cultura Giovanna Stefani ha espresso grande soddisfazione per il successo della campagna abbonamenti e per l’acceso interesse che molti cittadini hanno dimostrato per le nuove proposte in cartellone.

Le novità in programma quest’anno sono molte, a partire da Eventi Differenti, una serie di iniziative culturali di vario genere, ad ingresso libero, offerte non solo per il pubblico del teatro ma anche per la cittadinanza, in anteprima tardo pomeridiana a tutti gli spettacoli in cartellone della nuova stagione, che saranno accompagnati da una nuova area ristoro del teatro. Si tratterà di iniziative artistiche, giornalistiche, letterarie, musicali, sociali e nelle quali saranno coinvolti a vario titolo non solo una pluralità di realtà culturali del territorio, ma anche alcuni degli attori e degli artisti dei cast degli spettacoli e altre figure ed enti del panorama nazionale.

La prima grande novità della stagione infatti sarà il ripristino dell’area di ristoro del Teatro dei Differenti di Barga, che verrà gestita dal giovane ristoratore barghigiano Stefano Orsucci che aprirà all’interno del Teatro un vero e proprio «Caffè del Differenti» che, durante i pomeriggi di eventi e fino alla chiusura degli spettacoli serali proporrà non solo servizio di caffetteria, ma anche la possibilità di formule di aperi-cena a tema che accompagneranno e allieteranno tutte le iniziative pomeridiane e serali in programma. Il primo di questi momenti conviviali nel quale sarà possibile cenare e brindare insieme, sarà la cerimonia di apertura della stagione e del nuovo spazio del foyer che si terrà venerdì sera, attorno alle ore 20 con la partecipazione delle autorità locali e con ospiti d’onore gli attori del cast di Gagmen per il taglio del nastro, Lillo e Greg con madrina d’eccezione l’attrice Vania Della Bidia, che ricorda con grande affetto il Differenti perché «è stato uno dei primi teatri dove ho vissuto i miei primi anni da attrice professionista».