Barga : fornaci di barga



Kme, Marcucci presenta un'interrogazione in Senato

martedì, 13 novembre 2018, 15:07

"Avviare un tavolo istituzionale con la Regione e gli enti locali, sostenere le diverse soluzioni tecnologiche che consentano di mantenere tenuta occupazionale e rispetto dell'ambiente". Così il no al gassificatore della Kme, dopo il documento approvato dal Pd di Barga e dall'amministrazione comunale, sbarca in Parlamento, con una interrogazione urgente che il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci rivolge ai ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente.



"L'azienda al fine di contenere i costi legati ai consumi energetici e di migliorare le proprie performance industriali-scrive Marcucci nell'interrogazione depositata in Senato- ha deciso la realizzazione di un impianto di pirogassificazione o di gassificazione che utilizzi pulper di cartiera o altro materiale di scarto, che rischia di rivelarsi incompatibile con le caratteristiche geografiche, geomorfologiche, sanitarie e turistiche del Valle del Serchio".



Secondo Marcucci invece " la KME, nella definizione del proprio piano di rilancio industriale, dovrebbe valutare le possibilità offerte dall'incentivazione pubblica per l'uso di fonti rinnovabili a costi calmierati, come già avvenuto con successo in diverse importanti aziende anche in Toscana".