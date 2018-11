Barga : fornaci di barga



Pd Barga: "Pirogassificatore, costituire un tavolo istituzionale"

domenica, 11 novembre 2018, 11:02

Il Partito Democratico di Barga interviene sulla questione "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci chiedendo all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Bonini di attivarsi per coinvolgere, a fianco della regione e degli enti locali preposti, i ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente così da costituire un tavolo istituzionale attraverso il quale possa essere condiviso un piano di rilancio dello stabilimento fornacino capace di coniugare sviluppo produttivo, tenuta occupazionale e rigorosa tutela dell’ambiente definendo pertanto soluzioni tecnologiche che garantiscano una produzione di energia compatibile con il contesto ambientale.

Inoltre, il Pd chiede anche all’amministrazione barghigiana di farsi promotrice, una volta presentato tale piano di rilancio, di un percorso pubblico di partecipazione che coinvolga istituzioni locali, associazioni, sindacati, esperti ed abitanti del territorio interessato.

"Lo stabilimento Kme di Fornaci - esordisce il Pd locale - è un presidio produttivo, specializzato nella produzione metallurgica, che ha ricoperto e ricopre un ruolo strategico non solo per l’economia della Valle del Serchio e della provincia di Lucca ma anche per l’intero territorio nazionale. Da tempo lo stesso si trova coinvolto in un processo di rilancio industriale necessario e mirato a garantire continuità produttiva e occupazionale ai quasi seicento lavoratori impiegati".

"Preso atto con soddisfazione della volontà manifestata dall'azienda di effettuare nuovi investimenti sul territorio della Valle del Serchio - spiega -, con l’intento di aumentare la produzione e i livelli occupazionali e consentire quindi allo stabilimento produttivo di Fornaci di Barga di divenire fulcro della lavorazione del rame e delle sue leghe a livello europeo, e preso atto altresì della necessità dell'azienda di contenere i costi legati ai consumi energetici e quindi di migliorare le loro performance industriali attraverso la realizzazione di una nuova piattaforma energetica volta a raggiungere un marcato autoconsumo ed escludendo forme di cessione totale di energia elettrica, manifestiamo piena disponibilità a collaborare a fianco di lavoratori e azienda per favorire il raggiungimento degli obiettivi di produzione e occupazionali auspicati".

"Di contro però - incalza il partito - esprimiamo un giudizio negativo sull'ipotesi di raggiungimento di tale autoconsumo energetico attraverso la realizzazione di un impianto di generazione dell’energia elettrica che comprenda un processo di pirogassificazione, tenuto conto delle caratteristiche geografiche, geomorfologiche e turistiche della Valle del Serchio".

"Riteniamo necessario - conclude il Pd - che l’amministrazione comunale di Barga si avvalga di professionalità competenti a livello nazionale nel settore ambientale e in ambito giuridico-amministrativo, a supporto delle attività da svolgere all’interno della conferenza dei servizi. Auspichiamo infine che Kme, nella definizione del piano di rilancio industriale, tenga conto di soluzioni tecnologiche ambientalmente compatibili".