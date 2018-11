Barga



Ponte di Giuncheto stretto e pericoloso. Simonini (Lega): "Faremo esposto"

mercoledì, 7 novembre 2018, 17:41

Nessun passo avanti nella messa in sicurezza del ponte in località Giuncheto, a Barga, nonostante le ripetute segnalazioni per la caduta del parapetto in ferro e le continue richieste di intervento al comune. A questo punto, il consigliere provinciale, nonché segretario territoriale della Lega, Simone Simonini mantiene la promessa fatta agli abitanti della zona ed annuncia di voler fare un esposto agli organi competenti per risolvere finalmente la questione.



Simonini, su richiesta degli stessi cittadini del posto, si era già recato sul ponte per denunciare pubblicamente la situazione, via social-network, nel luglio scorso. "La segnalazione mi era arrivata dagli abitanti che, in assenza di risposte concrete da parte del comune, mi chiesero, vista la mia attività sul territorio, di farmi carico della questione. Così fissai con loro un appuntamento. Pare che la situazione infatti andasse avanti da anni".



"Solitamente - continua il segretario leghista - preferisco interloquire prima di denunciare una situazione che non va. A luglio però ho scelto di recarmi sul posto e fare un video direttamente su Facebook proprio perché gli abitanti stessi mi dissero che si erano già rivolti in più occasioni ad un assessore del comune senza però riuscire mai ad ottenere soluzioni concrete. Mi aspettavo che dopo la mia denuncia qualcosa si muovesse. Invece niente. Così, a settembre, inviai una e-mail al comune di Barga per sollecitare nuovamente l'intervento".



A distanza di due mesi, però, il consigliere torna sulla questione visti i mancati interventi. "Il ponticello - dichiara Simonini - risulta ancora privo di un parapetto sicuro, con dei fili di nastro, dei pezzetti in ferro e delle tavole di legno a sostituirlo provvisoriamente. La strada, che oltre al ponticello presenta criticità legate alla presenza di numerose buche lungo la carreggiata ed erba non tagliata, risulta pericolosa anche per la sua ristrettezza. Tanto che sarebbe auspicabile un intervento per ampliarla. Proprio lì nei pressi, infatti, cadde in un dirupo un'auto tempo fa".



"A questo punto - conclude il segretario leghista -, mantenendo fede alla promessa fatta gli abitanti del posto, non mi resta altro che fare un esposto agli organi competenti affinché si metta definitivamente in sicurezza questo tratto".