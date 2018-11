Barga



Tante iniziative a Barga per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne

venerdì, 9 novembre 2018, 10:18

La Commissione Pari Opportunità di Barga, in collaborazione con il comune e con tante realtà del territorio organizza, in vista della ricorrenza del 25 novembre “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, tante iniziative di sensibilizzazione sulla tematica principale e sulla parità di genere:

Si inizia mercoledì 14 novembre alle 20:30 con la proiezione del film premiato al Festival di Venezia “L'Affido - Una storia di violenza” al Cinema Puccini Fornaci di Barga in collaborazione con l’Associazione Luna. Il film affronta il tema scabroso delle violenze domestiche. Due genitori divorziano e litigano per la custodia del figlio. Quando il giudice prende la sua decisione, la principale vittima sarà proprio il ragazzo. La proiezione sarà preceduta da un breve intervento su questo argomento da parte di un avvocato che collabora con il centro anti-violenza.

Mentre nel weekend del 25.11 la Commissione propone una bella iniziativa di integrazione e parità di genere, in collaborazione con l’ISI Barga, con uno spettacolo di danza, poesia e pittura "Zarpamos: donne che salpano" organizzata dall’associazione culturale barghigiano “Cento Lumi” con il seguente programma

Sabato 24.11 e domenica 25.11

Un workshop di danze rom con la ballerina Ivana Nikolic. Il Workshop dura 2 giorni ed è aperto a tutti (per info Angela 349 6837795)

Domenica 25.11 ore 16 Aula Magna ISI Barga

"Zarpamos: donne che salpano":

Reading multilingue con brani della poetessa messicana Guadalupe Angela ed altre autrici con lettura e traduzioni a cura degli studenti e studentesse dell'ISI Barga;

"Intimacy" performance di pittura dal vivo dell'artista Sandra Rigali;

Spettacolo di danze gitane del gruppo di ballo di Torino Ternype Dance;

Mostra internazionale itinerante di pittura, scultura, disegno e fotografia, a cura del collettivo di artiste "Zarpamos";

Per finire un squisito aperitivo multiculturale.

Al termine dello spettacolo seguirà la fiaccolata contro la violenza sulle donne per le vie di Barga che parte dall’Aula Magna per raggiungere le panchine rosse inaugurate lo scorso anno (davanti al Teatro e al circolo di Tennis).

Per concludere sabato 01.12 sarà dedicato alla presentazione del libro "Le parole giuste - Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne" in collaborazione con l’Associazione Luna. Alle ore 11,30 presso l’Aula Magna gli studenti dell’ISI Barga incontreranno uno degli autori, Luca Martini e seguirà un dibattito con i ragazzi mentre nel pomeriggio alle ore 16 si svolgerà la presentazione del libro aperta a tutta la cittadinanza presso la Sala Consiliare Comune di Barga. L’incontro sarà condotto dal Direttore del Giornale di Barga Luca Galeotti.

Per info: Presidente CPO Elena Barsanti 348 4076125

cpo.barga@gmail.com