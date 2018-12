Barga



Sanità, Cina e Toscana si incontrano grazie ad un barghigiano

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:11

di andrea cosimini

Manuele Bellonzi è un nostro conterraneo. Le sue radici affondano infatti in Valle del Serchio: nato a Barga, con genitori di Molazzana e San Romano in Garfagnana, è stato il primo difensore civico del comune barghigiano, nel 1996, prima di oltrepassare il confine lucchese ed approdare in terra pistoiese, ricoprendo lo stesso incarico, inizialmente nell'area amministrativa dei 10 comuni della Valdinievole, poi in Provincia di Pistoia dove tutt'oggi svolge questo incarico.



Due le sue materie di competenza: da una parte la difesa civica, intesa come tutela stragiudiziale dei diritti dei cittadini; dall'altra il diritto sanitario, materia per la quale si è specializzato in Svizzera, ricoprendo anche in passato l'incarico di presidente della commissione mista conciliativa delle Asl di Lucca e Pistoia, organismo di gestione dei reclami dei pazienti.

Da quattro anni c'è però un progetto in particolare che lo ha visto coinvolto e che lo vede ricoprire l'incarico di coordinatore: si tratta dell'implementazione delle attività di relazioni internazionali in ambito sanitario tra l'Asl Toscana centro e la Repubblica Popolare Cinese.



"L'obiettivo dell'ufficio - spiega il dottor Bellonzi - è quello di costruire rapporti tra i nostri professionisti e i sistemi sanitari stranieri per raccogliere tutte le esperienze d'interesse e migliorare attività e modelli organizzativi. Fra questi il Ministero della salute cinese si è dimostrato interessato a coinvolgere giovani medici specialisti, alti potenziali che diventeranno i manager del futuro, con esperienze sul campo nei nostri servizi sanitari. Il tutto a spese dei partner cinesi".



"Il mio ruolo - specifica Bellonzi - è quello di organizzare un percorso intensivo con esperienze in reparto, di tipo osservazionale e in aula su materie trasversali. In una prima fase, i nostri specialisti si occupano di mostrare ai colleghi cinesi l'attività clinica e gli aspetti organizzativi, anche con lezioni d'aula. In una seconda fase, invece, sono i nostri professionisti ad approcciarsi alla sanità cinese, alle casistiche comuni e alle tecnologie. Ad oggi sono stati oltre 300 i medici specialisti cinesi che hanno seguito un percorso formativo - clinico e manageriale - nelle strutture sanitarie dell'Azienda Usl Toscana centro".



Il dottor Bellonzi si occupa anche di tutto l'aspetto logistico facendo sentire la propria vicinanza agli ospiti durante tutta la durata del loro soggiorno. "Quando ho tempo - sottolinea - cerco sempre di stare insieme agli ospiti perché sento che c'è molta voglia di apprendere da parte loro la nostra cultura, i principi di etica clinica, la storia della medicina. E quando ripartono per la Cina, rimaniamo sempre in contatto con gli specialisti che ci hanno fatto visita. Molti di quelli che sono venuti da noi scopriamo poi che in breve tempo sono stati promossi a direttori di reparto, di dipartimento od ospedalieri".



Recentemente Bellonzi, per conto dell'Asl, ha partecipato alla Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione, che ha previsto eventi nelle città di Milano, Roma, Napoli e Cagliari, dove si sono affrontate tematiche trasversali in ambito di cooperazione nella ricerca, formazione e tecnologia fra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese. I temi sono quelli dell'innovazione nell'ambito delle scienze della vita, della fisica e astrofisica come dell'information technology.



La giornata inaugurale si è tenuta a Milano, il 4 dicembre, alla presenza del ministro cinese della scienza e tecnologia, Wang Zhigang, e del ministro italiano dell'istruzione, università e ricerca, Marco Bussetti. In quella sede è stato dedicato uno spazio ai migliori progetti di cooperazione, con poster e prototipi presentati da aziende ed istituzioni pubbliche, dopo una selezione che ha ammesso 28 buone pratiche innovative e di particolare pregio e interesse congiunto.



I promotori della Vetrina della Cooperazione hanno invitato l'Asl Toscana centro a presentare, nella sezione "Biotecnologia e Medicina", il progetto pluriennale di "Formazione e ricerca in sanità pubblica" che risale al 2008, sotto la direzione strategica del dottor Paolo Morello Marchese e con la collaborazione del dipartimento delle risorse umane del Ministero della salute cinese.



A Milano, fra i 28 prototipi di nuove tecnologie e esperienze di ricerca comuni selezionati, è stato presentato al ministro Zhigang e ai visitatori un poster che riassume questi primi 10 anni di collaborazione fra l'Asl Toscana centro e il ministero della salute cinese a cura dello stesso dottor Bellonzi.