Barga : fornaci di barga



Braccini (Fiom): "Kme cambia spesso i piani e sa solo rispondere con arroganza"

mercoledì, 30 gennaio 2019, 10:44

Arriva puntuale la risposta del coordinatore nazionale Fiom del gruppo Kme, Massimo Braccini, all'azienda fornacina in merito all'accordo raggiunto tra Kme e il gruppo cinese Zhejiang Hailiang Co.



"Di passaggio in passaggio - esordisce Braccini -, la Kme nel corso degli anni ha sicuramente ridotto il perimetro delle produzioni, e questo è un fatto. Il futuro di questo importante gruppo è ancora tutto da capire".



"Questa supponenza gestionale di Kme - incalza - ci farebbe piacere si traducesse davvero in un rilancio, investimenti, sviluppo, occupazione e non in ridicoli tentativi di screditare tutti

quelli che intervengono sull’andamento dell’azienda. Purtroppo la realtà è quella di un gruppo industriale in affanno da anni e i lavoratori che stanno pagando un caro prezzo, passando dall’utilizzo di un ammortizzatore sociale ad un altro".



"Noi abbiamo siglato un accordo sindacale - spiega - per tentare di favorire il rilancio dei siti produttivi in Italia, Fornaci di Barga, Firenze e Serravalle Scrivia. Lo stabilimento di Serravalle Scrivia invece con questo cambio di azionariato cambia gli assetti proprietari. Verificheremo i termini della cessione del business delle barre di ottone, che sicuramente non è completamente definita, di sicuro non vi è stata nessuna informazione sindacale e soprattutto non è stato rispettato l’accordo sindacale del 22 ottobre che prevedeva il rilancio e investimenti da parte di Kme a Serravalle, se no bastava dire che sarebbe subentrato un nuovo azionista".



"La nuova compagine Zhejiang Hailiang Co - sottolinea - magari rilancerà, farà investimenti e migliorerà i livelli occupazionali più di quanto ha saputo fare Kme, verificheremo eventuali piani

industriali, ma di sicuro la Kme ha ulteriormente ceduto un altro importante settore e questo non era previsto".



"Il coordinamento sindacale del Gruppo Kme - conclude - è stato convocato per il giorno 12 febbraio, se sono stati rispettati gli accordi con il Mise lo verificheremo in quella sede".