Convegno Kme su fonti rinnovabili, fuori striscioni contro il pirogassificatore

martedì, 22 gennaio 2019, 15:21

di andrea cosimini

Si trattava del primo appuntamento di una serie di incontri a carattere strettamente accademico-scientifico che Kme ha voluto organizzare per rilanciare l'ex cinema Smi, oggi auditorium, un tempo utilizzato come centro ricerche dall'azienda fornacina. Tema del convegno: il mercato elettrico e le nuove frontiere dell'innovazione nella rivoluzione energetica in corso. Un incontro non riguardante direttamente lo stabilimento di Fornaci di Barga, ma comunque correlato alla propria attività.

Presenti in platea, tra gli altri, il fondatore di Intek Goup VIncenzo Manes, i rappresentanti delle rsu sindacali dell'azienda, l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi e il consigliere provinciale, nonché segretario della Lega, Simone Simonini. Fuori, invece, i rappresentanti del gruppo per l'ambiente "La Libellula" e della pagina "No al pirogassificatore a Fornaci" per manifestare, in maniera del tutto composta e pacifica, la propria contrarietà all'impianto proposto dall'azienda per l'autoproduzione di energia. Diversi gli striscioni, tra cui "Più salute, meno speculazione" e "Waste to money".

Il convegno si è aperto con una breve introduzione dell'amministratore delegato di Kme Italy, Claudio Pinassi, che ha chiarito i motivi dell'incontro annunciando nuovi appuntamenti accademici ed operativi.

"Siamo un'azienda metallurgica - ha esordito Pinassi - e, in particolar modo, energivora; la connotazione di queste aziende è sempre problematica per ragioni di approvvigionamento, sostenibilità e costi. Abbiamo voluto quindi iniziare un ciclo di incontri per dare il via alla vocazione accademica di questo luogo, che in passato è stato un centro ricerche così importante per la nostra azienda in quanto sono stati sviluppati prodotti importantissimi. Adesso il centro vuole prendere una vita nuova e diversa, coerente con i tempi, quindi con un taglio accademico e scientifico fortemente correlato con la nostra vocazione storica e naturale che è quella dell'industria metallurgica".

"Come tutte le cose fatte la prima volta - ha spiegato Pinassi -, questo incontro è partito in sordina, ma, grazie al contributo dei relatori intervenuti, è diventato subito importante. Preannuncio quindi che ce ne saranno altri che si svolgeranno abbastanza frequentemente da adesso in poi. Essi saranno sia di tipo operativo per i nostri progetti di sviluppo, tra cui la famosa analisi di scenario che faremo a marzo come promesso, ma anche di tipo accademico perché vogliamo dare un taglio a questo luogo di cultura, sviluppo e innovazione in termini di economia circolare".

A susseguirsi negli interventi, moderati da Cesare Peruzzi di Toscana 24 - Il Sole 24 Ore, sono stati: Francesco Ferrante, vice-presidente del Kyoto Club, che ha parlato delle prospettive future del mercato elettrico nel nostro paese; Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kioto Club, che ha fatto un quadro internazionale rispetto al tema affrontato; Sandro Neri, presidente della Commissione Energia Federmanager nazionale, che ha parlato invece di come ridurre l'impatto economico della rivoluzione energetica sul pianeta; Stefano Cavrani, di Elettricità Futura, che ha relazionato sulle prospettive del mercato elettrico in Italia per i prossimi decenni; Massimo Beccarello, vice direttore della politiche industriali di Confindustria, che ha discusso sulle strategie per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; Giovan Battista Zorzoli, presidente del coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) che ha provato ad elencare quali politiche industriali da adottare per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici; ed infine Paolo Ruggeri, responsabile vendite Europa TPS Baker Hughes a GE Company, che ha parlato delle nuove tecnologie per le fonti rinnovabili e la de-carbonizzazione dell'industria.

Alla fine è stato lasciato spazio aperto al confronto con interventi da parte del pubblico.