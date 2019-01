Barga



Cresciamo insieme: l’impegno di Misericordia e Fratres di Filecchio per giovani ed anziani

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:30

E’ qualcosa di più di una pur ricca cena sociale la prima iniziativa pubblica dei rinnovati direttivi della Misericordia di Loppia e dei Fratres di Filecchio ed il titolo della serata già lo fa capire.

E’ in programma infatti per venerdì 8 febbraio alle 20 presso le sale parrocchiali del paese “Cresciamo insieme”: un evento pensato per raccogliere fondi a sostegno delle attività curate dalle due storiche associazioni di volontariato paesano ma anche l’occasione per socializzare insieme a sostenitori ed iscritti gli ambiziosi progetti che il nuovo e giovanissimo gruppo dirigente ha intenzione di perseguire per i prossimi 4 anni.

“Reclutare tanti nuovi donatori coinvolgendo soprattutto i più giovani oltre a cercare di implementare i servizi sociali destinati in particolare agli anziani – commentano il Presidente dei Fratres Maicol Mazzanti ed il Governatore della Misericordia Francesco Passini - saranno sicuramente le principali linee-guida seguite dalle due associazioni.”

“Per raggiungere questi obiettivi e magari cominciare a coltivare nuove idee – proseguono i due referenti – abbiamo però bisogno dell’aiuto di tutti: donne, uomini, giovani e meno giovani di buona volontà disposti a regalarci un poco del loro tempo per il bene delle nostre associazioni ma soprattutto dei più bisognosi. La serata di venerdì prossimo speriamo che possa diventare una buona occasione per far passare con forza il nostro accorato appello.”

A partire da quest’oggi sono aperte le iscrizioni per la cena effettuabili telefonando ai numeri: 3491548135 (Francesco) oppure 3406866783 (Stefania); invitante il menù (antipasti misti, lasagne, arrosti con patate e altri contorni, bevande varie e caffè) proposto a cifre differenziate così da provare a facilitare la partecipazione delle famiglie (17 euro per persona, 10 per i bimbi da 6 a 11 anni, gratis per gli under 6).