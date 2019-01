Barga : fornaci di barga



Denunciati per guida in stato di ebbrezza: tolte due patenti

venerdì, 18 gennaio 2019, 10:52

I militari del Nucleo Radiomobile, durante la notte del 12 gennaio, hanno eseguito diversi controlli con l’etilometro.



A Fornaci di Barga, in via della Repubblica, lungo la sr. 445, hanno fermato e sottoposto a controllo un 32enne di Barga mentre era alla guida della sua auto, il quale, sottoposto all’accertamento dell’alcoltest, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,98 g/l. Ritirata la patente di guida con sottrazione di 10 punti e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica.



Poco dopo, nel solito punto, lo stesso equipaggio ha fermato e sottoposto a controllo un 26enne residente a Capannori alla guida dell’auto del padre, il quale, sottoposto all'accertamento dell’alcoltest, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,96 g/l. Ritirata la patente di guida con sottrazione di 10 punti e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica.