Barga



Grande successo per la tradizionale "Notte del Classico"

sabato, 12 gennaio 2019, 11:17

di tommaso boggi

Si è tenuta ieri sera la tradizionale Notte del Classico di Barga, che aveva come tema “la libertà e il potere”.



Una serie di esibizioni che hanno spaziato dalla danza al laboratorio teatrale, passando per conferenze e numerose letture classiche che hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio attraverso la lunga diatriba tra la libertà ed il potere nella storia, dall’antichità fino ai ribelli dell’epoca contemporanea.

La serata è iniziata col saluto della preside Catia Gonnella agli studenti ed è proseguita sotto la conduzione del professor Andrea Menconi e degli studenti Serena Bernardi e Luca Nardini.

Proprio Nardini, assieme a Caterina Pieretti (vincitrice di numerose edizioni di Fornaci in Canto) che ha deliziato il pubblico con una sua performance ad inizio festival, ha letto in conclusione della serata una toccante lettera ai professori dove ha ripercorso gli anni passati coi suoi compagni fino alla classe quinta, commuovendosi durante gli ultimi attimi di quella che gli auguriamo essere la sua Notte del Classico visto l’esame di stato imminente.

Il festival è giunto infine alla conclusione con un ricco buffet organizzato dall’Istituto Alberghiero Fratelli Pieroni, che si è occupato anche dell’accoglienza oltre che della preparazione di numerose pietanze per tutti gli ospiti.