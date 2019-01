Barga



"Isi Barga, un ponte tra scuola e lavoro"

martedì, 15 gennaio 2019, 09:21

di andrea cosimini

Assieme all'Isi Garfagnana, rappresenta il più grande centro culturale attrattivo e propulsivo del territorio, con più di mille studenti iscritti provenienti, non solo dalla Valle del Serchio, ma anche dalla Piana di Lucca.

Stiamo parlando dell'Isi Barga, l'istituto superiore d'istruzione della Mediavalle che, come obiettivo, si pone quello di essere un riferimento costante per la valorizzazione delle competenze integrate civiche e professionali. L'istituto è costituito da un polo umanistico, uno professionale e uno tecnico-chimico: i primi due hanno sede a Barga, mentre l'ultimo nel vicino comune di Borgo a Mozzano.

Con l'aiuto della dirigente scolastica, la dottoressa Catia Gonnella, e del suo collaboratore, nonché professore di diritto, l'avvocato Alberto Giovannetti, La Gazzetta del Serchio ha cercato di conoscere meglio la realtà di questa scuola che fa dell'inclusività, dell'avanguardia e dell'attaccamento alle proprie tradizioni i suoi principali valori fondanti.

Dottoressa Gonnella, partiamo dal polo umanistico. Come si struttura?

"Il polo umanistico ha sede a Barga ed è costituito, essenzialmente, dai licei: il liceo classico, dove si studiano lingue antiche e materie classiche, oltre ad altre discipline insieme ai coetanei del linguistico; il liceo linguistico, appunto, dove insegnano docenti madrelingua e si effettuano vacanze-studio in scuole estere; il liceo delle scienze umane, che si caratterizza per lo studio di psicologia, pedagogia e filosofia; ed, infine, il liceo economico-sociale che si basa invece sull'acquisizione di competenze civiche, economiche e giuridiche".

Passiamo all'istituto alberghiero.

"L'alberghiero "F.lli Peroni" è un istituto professionale per enogastronomia e ospitalità alberghiera con sede, anch'esso, a Barga. Gli studenti, dopo un biennio comune, hanno la possibilità di scegliere fra tre indirizzi: enogastronomia; sala e vendita; e accoglienza turistica".

Una volta usciti da scuola, gli alunni trovano difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro?

"I nostri ragazzi non hanno problemi di occupazione. Solitamente trovano subito lavoro o intraprendono percorsi universitari. Le attività di "job placement", ovvero di collaborazione tra scuola e aziende del territorio, servono proprio per facilitare il loro inserimento in ambito lavorativo. A tal proposito sono previste 400 ore di alternanza scuola/lavoro che si esplicano in una reciproca collaborazione con le strutture partner: o gli studenti svolgono ore in azienda, o l'azienda viene direttamente a scuola per tenere delle lezioni. I nostri ragazzi fanno anche molte attività all'estero. Abbiamo inatti contatti in tutto il mondo e cerchiamo di portare avanti lo spirito dei "Fratelli Peroni" a cui l'istituto è dedicato..."

Ci parli un po' della loro storia. Chi erano i fratelli Peroni?

"Quella dei fratelli Peroni è una storia di emigrazione. Essi andarono in America e rappresentarono un punto di riferimento per tutti coloro che migravano da questa terra. Noi vogliamo portare avanti questa tradizione con il loro stesso spirito. I nostri ragazzi, infatti, si sono fatti conoscere in tutto il mondo e sono dei punti di riferimento per noi. Fu un'intuizione profetica, in questo senso, l'intitolazione dell'istituto".

Il tema dell'emigrazione giovanile è tornato prepotentemente di attualità anche ai giorni nostri. Come preparate i futuri "migranti"?

"La Valle del Serchio è, storicamente, una terra di emigranti. I garfagnini vanno volentieri all'estero e sono aperti, più che in altre città, a fare questa esperienza. Per questo riteniamo fondamentale infondere loro la conoscenza della nostra tradizione culinaria, partendo dalla valorizzazione dei prodotti tipici locali, perché possano rinnovare, sì, ma tenendo sempre presenti le proprie radici. Spesso si tende invece a "tradire" il sapore nell'atto del rinnovamento. Ma conoscere il cibo, vuol dire conoscere il territorio. Esso trasmette infatti dei valori culturali".

Al cibo si lega poi il tema dell'accoglienza turistica. Che attenzione dedica l'istituto a questo importante settore?

"Siamo capofila del polo regionale nel campo della formazione e del turismo. Riteniamo che l'accoglienza turistica debba essere personalizzata e differenziata a più livelli di complessità per far conoscere la semplicità e, allo stesso tempo, la ricchezza del nostro territorio. Con gli studenti cerchiamo di fare proprio questo percorso. E' una sfida".

Hanno modo gli studenti di confrontarsi con le aziende del settore?

"Sì. L'istituto ha contatti con più di 300 strutture ricettive su tutto il territorio provinciale dove gli studenti svolgono percorsi di approfondimento disciplinare e professionale".

Passiamo, infine, all'ultimo polo dell'istituto. Quello tecnico-chimico...

"L'istituto tecnico chimico "E.Ferrari", con sede a Borgo a Mozzano, si occupa di chimica, materiali ed energia. Sviluppa competenze in laboratori di analisi adibiti a compiti di controllo di settori chimico, merceologico, farmaceutico, chimico-fisico, escologico-ambientale e alla conduzione e al controllo di impianti di produzione in industrie chimiche, di collaudi, perizie e rilievi".

Come si rapporta alle realtà produttive locali?

"Abbiamo sviluppato soprattutto rapporti con il settore cartario, farmaceutico e ambientale. Tutte le aziende sono presenti nel comitato tecnico-scientifico della nostra scuola che prevede pomeriggi di approfondimenti disciplinari con esperti del mondo del lavoro. Questi comitati sono importantissimi perché permettono alla scuola di essere al passo con i tempi. Spesso, infatti, scuola e lavoro vanno a velocità diverse".

Qual è la risposta degli studenti al mondo del lavoro?

"Non conosciamo disoccupazione. L'istituto "Ferrari" è infatti al primo posto tra gli istituti tecnici in quanto a occupabilità. Questo perché manteniamo un rapporto diretto con le aziende che sono, a tutti gli effetti, all'interno della nostra scuola. Esse sanno i nostri curricula disciplinari, sanno come prepariamo i nostri ragazzi e conoscono bene i loro livelli di uscita. E' stato un processo lento di dialogo, non imposto, ma raggiunto riconoscendo l'uno la serietà dell'altro".

Parliamo di inclusività. Come è organizzata la scuola nei confronti dei ragazzi diversamente abili?

"L'Isi Barga è senza dubbio una scuola inclusiva. Abbiamo 60 studenti diversamente abili e 35 docenti di sostegno. I ragazzi vivono esperienze quotidiane in classe, ma anche tanti laboratori di settore. Per loro sono previsti tanti percorsi: abbiamo una serra dove lavorano e producono; un orto da cui ricaviamo i prodotti che poi utilizziamo in cucina; percorsi di produzione per materiali di abbellimento, di lettura ed informatici".

Di quanti laboratori dispone l'istituto complessivamente?

"I laboratori con collegamento ad Internet sono in tutto 20. Abbiamo tre laboratori di chimica, uno di fisica, cinque di informatica, uno di lingue e tre laboratori multimediali. A questi si aggiungono 20 classi dotate di Lim/schermi interattivi. Presto, grazie ad un finanziamento di 100 mila euro, si aggiungeranno a questi altri tre laboratori (uno ambientale per l'esame delle acque, uno di energia-chimico-ambientale e uno linguistico-mobile) e otto classi aumentate (ovvero con Lim/schermi interattivi)".

Come si pone la scuola nei confronti della nuova realtà digitale?

"Diamo in gestione Ipad per chi vuole, ma continuiamo anche con i metodi scolastici tradizionali. Crediamo che cartaceo e digitale debbano convivere. Il cartaceo dà infatti alcuni stimoli e trasmette modalità e metodi di studio che possono benissimo correlarsi col digitale. A tal proposito abbiamo anche una biblioteca cartacea, una delle più complesse di tutta la valle (più di 10 mila volumi), che presto diverrà anche "digitale" in quanto verranno catalogati su un software della rete provinciale tutti i volumi per entrare a far parte del patrimonio collettivo".

Il percorso formativo degli studenti, solitamente, va di pari passo con quello dei docenti. E' così anche nel vostro istituto?

"L'Isi Barga è il polo della formazione dei docenti di tutte le scuole della valle. Facciamo periodiche riunioni e dirigiamo dei corsi. Cerchiamo di ascoltare i bisogni di tutti gli istituti e, sulla base dei finanziamenti ottenuti, facciamo percorsi di formazione per gli insegnanti".

In conclusione, qual è l'obiettivo principale che si pone il vostro istituto per la formazione degli alunni?

"Crediamo che la scuola superiore debba aiutare, prima di tutto, a conoscere sé stessi. Solo così possiamo orientarci tra le conoscenze per risolvere i problemi che il mondo del lavoro ci presenta".