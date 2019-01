Barga : fornaci di barga



Kme cede settore barre ottone, Braccini (Fiom): "Non condividiamo questa operazione"

lunedì, 28 gennaio 2019, 14:52

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom gruppo Kme, interviene in merito all'accordo raggiunto tra la Kme e il gruppo cinese Zhejiang Hailiang Co per la cessione delle barre in ottone e dei tubi negli stabilimenti del gruppo europeo.



"Apprendiamo con stupore dell'accordo - esordisce -. In Italia le barre vengono prodotte nello stabilimento di Serravalle Scrivia (Al) e vi lavorano circa 150 dipendenti, mentre la lavorazione dei tubi, sempre prodotti nel sito di Serravalle, era già stata passata ad altra società di cui Kme detiene il 51%, ma che, a seguito di questa operazione, prevediamo sia ceduta definitivamente".



"Il 22 ottobre 2018 - spiega - abbiamo firmato con Kme un accordo sindacale che prevedeva il rilancio dei siti in Italia (Fornaci di Barga, Serravalle Scrivia, Firenze) con specifici investimenti. Alla Kme Brass di Serravalle, nell'accordo, è prevista la specializzazione dello stabilimento nel settore barre di ottone e il rientro di volumi produttivi da altri stabilimenti del gruppo. L'azienda si era impegnata peraltro a non spostare produzioni che potessero implicare la perdita di volumi produttivi, qui invece siamo proprio alla cessazione di attività. Questa operazione implica un restringimento produttivo, dei prodotti, degli stabilimenti e dei livelli occupazionali della Kme in Italia che, nonostante i molti passaggi societari avvenuti in questi anni, mai erano avvenuti a questo livello. Le barre sono sempre state un settore importante che ha sempre dato risultati positivi e gli stabilimenti di Fornaci di Barga e Serravalle sono sempre stati i pilastri produttivi del gruppo. Così resterebbero solo le produzioni nel sito di Fornaci ed il centro direzionale a Firenze, con tutte le incognite del caso".



"Non condividiamo questa operazione e chiediamo il pieno rispetto degli accordi sindacali - conclude -. Convocheremo un coordinamento sindacale nazionale, in quella sede valuteremo se proclamare specifiche iniziative di mobilitazione. Verificheremo se l'acquisizione da parte di Kme dell'azienda tedesca MKM va a definizione ed in che termini, ma, visto la situazione, si rende necessario un urgente passaggio al Ministero dello Sviluppo Economico per chiarire le prospettive industriali del Gruppo Kme in Italia".