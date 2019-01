Barga : fornaci di barga



Kme replica a Braccini: "Cessione settore barre ottone, passaggio coerente con piano strategico"

martedì, 29 gennaio 2019, 22:49

L'azienda Kme interviene per rispondere al coordinatore nazionale della Fiom, Massimo Braccini, in merito all'accordo raggiunto tra l'azienda e il gruppo cinese Zhejiang Hailiang Co.



"Il comunicato del coordinatore nazionale Fiom, Braccini, mostra o una plateale ignoranza delle più elementari normative sindacali o, piuttosto, il goffo tentativo di ricerca di visibilità anche a scapito della verità dei fatti - esordisce -. L’annuncio dell’azionista Intek Group relativo all’accordo raggiunto da Kme A.G. per la cessione del business delle barre di ottone al gruppo cinese Zhejiang Hailiang Co. Ltd. è infatti un passaggio coerente con il piano strategico annunciato dal gruppo per una focalizzazione del proprio portafoglio prodotti sui laminati di rame e leghe e sui prodotti speciali. Tale strategia è confermata anche dall’accordo dello scorso luglio per l’acquisizione di MKM, produttore tedesco di laminati in rame e leghe di rame".

"Comunque, facendo finta di credere alla buonafede delle affermazioni, così si smentiscono - afferma l'azienda -: non esiste dunque alcuna cessazione di attività, nessuna modifica della attività, solo un cambio di azionariato per il rafforzamento della attività metallurgica; per quanto riguarda poi la produzione di tubi nello stabilimento di Serravalle Scrivia, questi non fanno parte dell’operazione; gli impegni sindacali saranno rispettati dall’azienda anche con il nuovo azionista, nel rapporto tra azienda e sindacato non cambia niente, gli impegni presi rimangono validi, perché l’azienda non cambia, cambia l’azionariato; le strategie di rafforzamento comunicate in sede di relazioni industriali non saranno modificate ma eventualmente potenziate dalla presenza del nuovo azionista; Zhejiang Hailiang, infine, è uno dei gruppi industriali più grandi del settore in Cina ed estremo oriente, fortemente motivato a svilupparsi in Europa e soprattutto in Germania e Italia, primi consumatori al mondo di barre d’ottone".

"Questi sono fatti evidenti - incalza Kme -, che Braccini ignora o finge di ignorare per motivi inspiegabili se non con personali esigenze di visibilità o di tattiche interne. I lavoratori sanno benissimo come un cambio di configurazione dell’azionariato non può influire sugli accordi sindacali in essere o sui piani industriali presentati al MISE. Infatti questo tipo di reazione all’annuncio si è avuta solo da Braccini e solo in Italia, al resto degli interessati in Europa è apparso subito evidente che l’ingresso del nuovo azionista non può che essere finalizzato a uno sviluppo dell’attività caratteristica dei siti produttivi".

"Siamo quindi disponibili - conclude -, per la prossima volta, a spiegare in modo comprensibile a tutti anche quello che è evidente".