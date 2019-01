Barga : fornaci di barga



La Libellula vola a... Firenze: consegnate firme contro il pirogassificatore

martedì, 29 gennaio 2019, 15:04

di loreno bertolacci

Quasi un centinaio di persone, provenienti da tutta la valle, stanno manifestando oggi a Firenze, davanti al consiglio regionale della Toscana, in via Cavour, contro il progetto presentato dall'azienda Kme di costruire un pirogassificatore a Fornaci di Barga per l'autoproduzione di energia dell'azienda.



L'occasione era quella di portare le quasi 9 mila firme raccolte in Valle del Serchio all'attenzione del consiglio regionale. Una manifestazione pacifica, con cartelli e striscioni, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti del movimento "La Libellula" e del gruppo "No al pirogassificatore". Presenti comunque sul posto le forze dell'ordine per garantire la sicurezza.



Le firme sono state consegnate direttamente al presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, che, accompagnato dal consigliere regionale Stefano Baccelli e dalla consigliera Ilaria Giovannetti, ha incontrato la folla davanti all'ingresso principale.



Per quanto riguarda il mondo politico, da segnalare la presenza del sindaco di Barga, Marco Bonini, e del vice-sindaco Caterina Campani, nonché quella di Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, e di Gabriele Bianchi, consigliere regionale grillino.



Il primo a prendere la parola è stato Giacomo Giannarelli (M5S) che ha spiegato: "Oggi, con tutte le forze di opposizione, abbiamo presentato un atto che chiede il rispetto della volontà regionale, di qualche mese fa, dove, all'unanimità, ci siamo espressi contrari al pirogassificatore della Kme a Fornaci di Barga. Questa è una posizione politica che abbiamo sostenuto in consiglio dando voce alle più di 8 mila firme raccolte da tutta la comunità di quel territorio e da diversi sindaci che sono qua presenti con noi, alla manifestazione, perché c'è una contrarietà assoluta nel realizzare questo inceneritore che serve esclusivamente a bruciare il pulper da cartiera del distretto cartario lucchese. Siccome negli anni non sono stati in grado di fare un piano regionale dei rifiuti che rispondesse anche alle esigenze dei distretti produttivi (e ancora oggi si parla di discariche e inceneritori come se non ci fossero alternative), si assumano tutta la responsabilità. La prima risposta è non fare l'inceneritore a Barga. Risposta che tutti i cittadini chiedono. La seconda è fare subito il piano regionale dei rifiuti, che sappiamo essere in scadenza e non sarà pronto prima del 2020, e oggi non abbiamo risposta anche per il distretto cartario che vive in una effettiva emergenza dovuta ad un'assenza di capacità di gestire il pulper. Ma ricordo anche che c'è un progetto, che si chiama Ecopulplast, che ci dice che il pulper da cartiera può essere riciclato in pallet e in altri prodotti con materia prima seconda. Quindi c'è tutto un mondo di economia circolare che può creare posti di lavoro e rispettare l'ambiente. La politica deve scegliere. Il consiglio ha scelto qualche mese fa, e oggi pretendiamo il rispetto di quella scelta".



La parola è quindi passata al sindaco di Barga Marco Bonini: "Noi siamo qua come amministrazione comunale ad accompagnare questa rappresentanza del comitato La Libellula, ma anche di tanti cittadini che si sono dati da fare in questi mesi per raccogliere queste oltre 8 mila 700 firme. Un bel segnale di quello che la valle del Serchio pensa e di quello che la gente pensa di questo progetto. Credo che sia doveroso, come sindaco, insieme agli altri amministratori, essere qua ad aver accompagnato i nostri cittadini per trovare con la regione Toscana una soluzione a questa problematica. E' una soluzione in cui invitiamo, ed abbiamo già invitato attraverso documenti ufficiali, ad aprire un tavolo con anche il ministero dello sviluppo economico e il ministero dell'ambiente, insieme alla giunta regionale, perché noi siamo favorevoli, come la stessa gente, al fatto che l'azienda rimanga sul territorio, che possa svilupparsi e che possa anche trovare soluzioni alle problematiche energetiche; ma queste soluzioni non devono devastare la nostra valle. Questo è un progetto che devasterebbe la nostra valle.



Maurizio Marchetti, consigliere regionale di Forza Italia, ha dichiarato quindi di voler votare "sì" alla discussione della mozione sul pirogassificatore che presenteranno i due consiglieri Fattori e Giannarelli: "Io credo che questa manifestazione vada letta in maniera da esaminare bene il provvedimento. Non credo sia opportuno dire "sì", così, in maniera libera. Assolutamente. Noi oggi andremo ad approvare il provvedimento che arriva in consiglio regionale, dopodiché ci saranno i tempi e i modi per valutare. Lunedì abbiamo una commissione per cui andremo a vedere un impianto che tratta rifiuti a Tana Termini, dove siamo fermamente contrari al fatto che si facciano simili impianti in certe zone. A Fornaci, realtà completamente diversa, importante per tutto il comprensorio, credo ci sia da mettersi attorno ad un tavolo e capire bene quelli che saranno i passaggi di questa azienda. Oggi comunque, in consiglio regionale, noi voteremo il provvedimento in maniera favorevole".