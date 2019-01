Barga : fornaci di barga



Libellula, quasi 10 mila firme contro il pirogassificatore: il 29 presidio a Firenze

giovedì, 17 gennaio 2019, 17:42

di loreno bertolacci

Sala Primo Maggio, presso la ex scuola elementare di Fornaci di Barga, tante persone e soprattutto tanta voglia di farsi ascoltare, anche da chi decide ai cosiddetti “piani alti”. Questi sono gli ingredienti dell’incontro di ieri sera organizzato da “La Libellula”.



Un’assemblea operativa del movimento con due punti all’ordine del giorno: l’organizzazione del presidio di martedì 29 gennaio a Firenze per la consegna delle firme a giunta e consiglio regionale per chiedere la non approvazione del progetto del pirogassificatore; e l’annuncio della costituzione del Comitato “Insieme per la Libellula” che dà una forma giuridica al movimento al fine di poter raccogliere contributi per sostenere l’impegno che La Libellula vuole portare avanti, grazie a professionisti, per lo studio e la presentazione delle osservazioni contro il progetto che è sotto l’esame degli enti competenti. Con l’avvio del procedimento di “valutazione di impatto ambientale”, relativa appunto al progetto di rilancio ed al pirogassificatore, di fatto inizia il processo autorizzativo che comporta 60 giorni per la presentazione delle osservazioni.

Altro punto illustrato dai componenti de “La Libellula” è stato quello della raccolta delle firme che terminerà il 18 gennaio; firme che, da prime anticipazioni, sfiorano il risultato di quasi 10 mila, un numero importante se si pensa che, di queste, quasi l’80 per cento sono di residenti nella valle.

Il 29 gennaio, dalle 15 alle 16, prima del consiglio regionale, verrà organizzato un presidio pacifico con striscioni davanti al palazzo della Regione Toscana. In tale occasione verranno consegnate ufficialmente le firme ai funzionari regionali. La volontà ed il desiderio da parte degli organizzatori del movimento “La Libellula” sono quelli di riuscire ad organizzare almeno due pullman che consentano di dare il giusto risalto mediatico e di immagine anche a Firenze. Una rappresentanza con un numero importante darà senz’altro risultati. La partenza da Fornaci è per le 11.

Con la creazione del Comitato per la raccolta di fondi verrà data continuità alla lotta contro il pirogassificatore, finanziando esperti che produrranno studi ed osservazioni mirate e competenti agli enti preposti alla valutazione di questo intervento. E’ stato allo scopo aperto un conto corrente (sul Banco BPM intestato a Insieme per La Libellula, Iban: IT76N0503470140000000001671) con la speranza che gli aiuti al Comitato siano numerosi.

"L’urgenza di reperire fondi - è stato spiegato - deriva dal fatto che ci sono solo 60 giorni per presentare le osservazioni ed i soldi per costi per l’incarico ai professionisti servono da subito". Il comitato “Insieme per la Libellula” ed il movimento “La libellula” sono a tutti gli effetti due entità diverse e distinte che però coesisteranno e collaboreranno anche per problemi ambientali futuri della valle e non cesseranno di esistere una volta che il problema pirogassificatore sarà risolto.

Anche il comune di Barga ha affidato l’incarico a professionisti per studiare le carte e presentare le osservazioni. Si è rivolto agli esperti del polo universitario Sistemi Logistici, con sede a Livorno, afferente all’università di Pisa, perché valutino nel dettaglio i pro e i contro dell’ipotesi di rilancio proposta dall’azienda per lo stabilimento Kme. La consulenza è stata affidata nei giorni scorsi, per il costo di circa 15 mila euro. Un affidamento che ha lasciato nel dubbio gli intervenuti all’assemblea, sorpresi alcuni di questo incarico che non ha tenuto conto degli impegni di questo comitato e di quanti esperti sono stati coinvolti da tempo proprio da “La Libellula”. Da una parte si cercano soldi per gli studi (comitato La Libellula), dall’altra si stanziano soldi per gli studi (comune di Barga). Ma uno sforzo sinergico di queste due realtà non sarebbe stato maggiormente produttivo?