Libellula, quasi 9 mila firme contro il pirogassificatore

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:23

Verranno consegnate domani (martedì 29 gennaio) alle 15:30, presso il palazzo della Regione Toscana a Firenze, le quasi 9 mila firme raccolte in Valle del Serchio contro la costruzione del maxi-gassificatore Kme.



"Il comitato la Libellula - commenta il movimento - in questi mesi ha raccolto tantissime firme, in grande maggioranza da residenti, ma anche da turisti abituali e proprietari di immobili, per contrastare l’ennesimo tentativo di scempio di questa meravigliosa valle che fu definita dal Pascoli la “Valle del Bello e del Buono”, un progetto che assesterebbe il colpo finale alla possibilità di uno sviluppo alternativo e sostenibile per tale territorio, unico nel suo genere, compreso tra due catene di monti, Alpi Apuane (Parco Regionale e Geoparco Unesco) e Appennino (Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Riseva di Biosfera-Unesco). L’impianto viene contestato per i seguenti motivi: in primis perché l’incenerimento porta solamente inquinamento aggravato dal fatto che questa è una valle chiusa con poco ricambio di aria; secondo per il motivo che nessuno può garantire sulla nostra salute".



"Proprio per questi motivi - conclude La Libellula - domani saremo a Firenze a manifestare il nostro dissenso direttamente al consiglio regionale, dimostrando che la Valle del Serchio vuole, a diritto, un futuro diverso, dove la salute dell’ambiente e degli abitanti siano al primo posto di ogni agenda politica".