Barga



Niente sale lungo la strada, protestano i cittadini di Albiano

giovedì, 31 gennaio 2019, 10:55

di andrea cosimini

Nonostante un'allerta meteo, per neve e ghiaccio, annunciata per tempo dalla regione, alcuni abitanti della frazione di Albiano, nel comune di Barga, hanno lamentato il mancato spargimento di sale lungo la strada che collega l'abitato a quello di Castelvecchio Pascoli.

"Stamani - esordisce Kety Lemetti, una cittadina della zona - gli abitanti di Albiano si sono trovati davanti uno scenario agghiacciante, nel vero senso della parola. Dopo un'allerta ghiaccio preannunciata, abbiamo amaramente constatato che, nel tratto di strada Albiano-Castelvecchio Pascoli, non è stato tirato un granello di sale".



"Il disagio - spiega - è stato maggiormente avvertito in quanto, in questo periodo, abbiamo solo una strada percorribile, visto che l’altra ce la stanno finalmente aggiustando dopo quattro anni. È veramente triste vedere il contrasto tra parole e fatti dei nostri politici, perché si parla molto del salvaguardare lo spopolamento dei piccoli paesi e poi li si abbandona nel momento del bisogno. Sono fiera di dire che nella piccola frazione di Albiano la popolazione è in aumento, a differenza di altre realtà, perché in molti hanno deciso di non abbandonare questo bellissimo paesello baciato dal sole e altri lo hanno scelto come dimora fissa".



"Capisco - conclude questa cittadina - che in questo momento i politici siano presi dalla riorganizzazione delle poltrone, visto che le elezioni incombono, ma si ricordino che noi siamo coloro a cui verranno a chiedere il voto".