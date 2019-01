Barga



Nuova lista civica a Barga, decolla il progetto all’insegna dell’entusiasmo

venerdì, 25 gennaio 2019, 18:05

di loreno bertolacci

La lista civica a Barga prende il volo in una serata importante come quella di ieri a Fornaci che, probabilmente ,segnerà la storia del comune per i prossimi anni. Riportiamo il comunicato stampa che riassume un po’ quanto maturato nell’incontro.

Ieri sera presso la “sala primo maggio” di Fornaci di Barga si è riunito il comitato “no al pirogassificatore”. Erano presenti rappresentanti de “la libellula” insieme e tanti simpatizzanti e sostenitori. L'argomento all’ordine del giorno era la decisione se procedere con la composizione di una lista civica che avesse come obbiettivo principale il no al pirogassificatore, ma che, al tempo stesso, proponesse un programma concreto e realizzabile per il comune di Barga per i prossimi anni.

Dopo un sereno confronto tra i partecipanti che sono stati chiamati tutti in causa, uno ad uno, si è deciso di comporre un comitato di garanti che stileranno le basi del programma, approfondiranno le disponibilità emerse per le candidature, individueranno altri nomi di forte impatto sulla gente che dovranno avere conoscenza del territorio e delle sue necessità primarie di indiscussa onestà.

La forza di coesione è rappresentata dallo scopo primario comune del nascente gruppo che è quello del no alla realizzazione di un elemento disastroso per tutta l’economia della valle del Serchio eccetto che per i promotori del progetto. Sarà solo il filo rosso che unirà le proposte concrete che la lista da comporsi andrà a esporre ai cittadini. Il comitato, che si riunirà a brevissimo, è aperto a qualsiasi consiglio o contributo di simpatizzanti o di politici ideologicamente esposti in precedenza con il loro no al pirogassificatore.

A quanto pare questa volta si sta facendo sul serio e se, come dice il proverbio, il buon giorno si vede dal mattino, sarà veramente il buon giorno epocale per il comune di Barga e per tutta la “Valle del bello e del buono”.

L’entusiasmo dei presenti si avvertiva chiaramente, oltre che la voglia di proporsi e di fare gruppo. Il movimento “la libellula” insieme al gruppo del “no al pirogassificatore” hanno catalizzato ed unito trasversalmente sensibilità popolari e desideri sopiti da tempo, frutto di un monopolio indiscusso politico-economico del potere.

Risvegliare questo desiderio nella gente significa ridare spazio ad una “democrazia partecipata” che per anni si è trovata in un “letargo provocato”. Una lista realmente svincolata da legami politici più o meno occulti, determinata a portare avanti un programma condiviso da persone con diverse idee politiche, di diverse estrazioni sociali, ma che hanno a comune la salute della gente, l’economia e la crescita diffusa nella Valle ed il suo sviluppo sostenibile su tutti i fronti economici e sociali. Uno sviluppo che non sia sempre a favore dei soliti noti e dei cosiddetti “poteri forti”, che rifiuta l’atteggiamento demagogico assunto dai partiti e da alcuni esponenti politici locali di spicco che li rappresentano.

Una lista che provochi dibattito e soprattutto riflessione tra la gente che si sta risvegliando dal lungo torpore politico durato decenni. Trova terreno fertile, soprattutto, in questo momento storico dove la disfatta del Pd a livello nazionale e locale, le emorragie interne al partito - confermate anche a livello locale nei grossi nomi, oltre che la mancanza di credibilità per scelte scellerate iniziali come quella del pirosassificatore con improvvisi cambi d’idea passando da un si a un no - hanno fatto perdere di credibilità politica una sinistra nella bufera.

Altro elemento importante che conferma la forza che sta assumendo una lista civica popolare è stata la mancanza sul territorio di una “coesione politica di opposizione” che ha visto frantumarsi in varie liste e autocandidature una possibilità di alternanza. Forza Italia propone candidati che debbono decidere, Lega che, perlomeno in un primo momento, vuole correre in modo autonomo. Errore! Troppe liste non faranno la differenza e non arriveranno a nulla, ma la gente lo ha capito questa volta. Non si deve ricadere nel trabocchetto del “dividi ed impera” che per tanti anni ha caratterizzato la politica della valle. Ci saranno “liste civetta” o liste create ad hoc per non dare la possibilità di governare? Staremo a vedere, per ora l’attenzione è massima, la tensione pure e l’entusiasmo sembra avere la meglio sulla “depressione politica” e la sfiducia.