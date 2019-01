Barga



"Per una politica ecologica": incontri con Maurizio Pallante a Barga e a Lucca

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:38

Venerdì 1 e sabato 2 febbraio si terranno alcuni incontri importanti nel comune di Barga e a Lucca. Protagonista e relatore sarà Maurizio Pallante, classe 1947, fondatore nel 2007 del Movimento Decrescita Felice e promotore di un recente Appello per una nuova politica leggibile al link http://mauriziopallante.it/appello/



Venerdì 1 febbraio Maurizio Pallante incontrerà la popolazione alle 21 presso la Sala Parrocchiale di Filecchio di Barga (l'incontro sarà preceduto per chi vuole da un buffet vegetariano con polenta su prenotazione preparato dal Comitato Paesano di Filecchio). Sabato 2 febbraio alle 10:45 poi Pallante incontrerà alcune classi dei Licei Pascoli e Ariosto dell'ISI di Barga nel Refettorio del Conservatorio Santa Elisabetta nel Centro Storico di Barga. Infine, sabato 2 alle 17 l'autore sarà intervistato da Alessio Ciacci in un incontro con apericena nella libreria Luccalibri presso la stazione di Lucca.



Autore di numerosi saggi (l'ultimo dei quali uscito nel 2018 dal titolo "Sostenibilità equità solidarietà. Un manifesto politico e culturale"), Maurizio Pallante sostiene la necessità di indirizzarci verso una politica e un'economia centrate sulla sostenibilità e l'equità.Per Pallante è fondamentale che le innovazioni tecnologiche non siano più finalizzate alla crescita del PIL ma all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione degli sprechi: solo così si possono liberare le risorse necessarie per creare nuova occupazione utile. È urgente dunque avviare una nuova politica economica e industriale che sia slegata dai vecchi modelli produttivisti e che ponga al centro una visione ecologica non solo eticamente motivata ma anche economicamente sostenibile.



La serata di venerdì a Filecchio si preannuncia molto viva: alla cena vegetariana con polenta sono già prenotate una sessantina di persone e anche il dibattito successivo si prevede molto stimolante, vista anche la situazione e le vicende che la popolazione di Barga e della Valle del Serchio stanno vivendo in questo periodo. La serata è organizzata dal "Gruppo di Sostegno all'Appello di Pallante" della provincia di Lucca (che organizza anche l'incontro di sabato 2 pomeriggio a Luccalibri) con la collaborazione dei tre Gruppi d'Acquisto Solidale della Valle (il GAS di Barga, il GAS di Gallicano e il GAS della Garfagnana) e de "La Libreria" di Claudio Crudeli di Castelnuovo Garfagnana che metterà a disposizione i libri dell'autore.



Per quanto riguarda invece l'incontro con gli studenti dell'ISI di Barga di sabato mattina 2 febbraio presso il Refettorio del Conservatorio Santa Elisabetta, il relatore discuterà le tematiche del suo ultimo libro con circa 70 studenti accompagnati dai loro insegnanti e dalla Dirigente Scolastica Catia Gonnella. Parteciperanno all'incontro gli studenti della Quarta e Quinta Liceo delle Scienze Umane, della Quinta Liceo Economico Sociale, di una Quarta e della Quinta Liceo Linguistico e infine della Quinta Liceo Classico Ariosto.



Tutti gli interessati sono quindi attesi a Filecchio di Barga venerdì 1 febbraio alle 21 per un confronto con le proposte di Maurizio Pallante. Chi vuole prenotarsi per il buffet vegetariano con polenta filecchiese può telefonare al 3386504192 prima possibile.