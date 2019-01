Percorso di formazione docenti: Isi Barga capofila

Altri articoli in Barga

martedì, 29 gennaio 2019, 09:36

“Uno spazio per te” sta dando sempre più “spazio” a incontri e manifestazioni importanti come quella di sabato 26 gennaio, quando si è tenuto il secondo simposio del famoso naturopata Marco Pardini, presso la sede di Ponte all’Ania

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:34

La Rete dei comitati per la Difesa del Territorio va in appoggio al movimento la Libellula che consegnerà domani quasi 9 mila firme, raccolte sul territorio, contro la costruzione di un maxi pirogassificatore in Valle del Serchio, nella provincia di Lucca

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:23

Verranno consegnate domani alle 15:30, presso il palazzo della Regione Toscana a Firenze, le quasi 9 mila firme raccolte in Valle del Serchio contro la costruzione del maxi-gassificatore Kme

lunedì, 28 gennaio 2019, 14:52

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom gruppo Kme, interviene in merito all'accordo raggiunto tra la Kme e il gruppo cinese Zhejiang Hailiang Co per la cessione delle barre in ottone e dei tubi negli stabilimenti del gruppo europeo

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:06

Al Teatro dei Differenti spazio alla presentazione di un nuovo progetto editoriale dedicato alla didattica della storia dell'arte nella scuola primaria

lunedì, 28 gennaio 2019, 11:08

A Marlia, nel comune di Capannori, un italiano di 37 anni, commerciante, residente nel comune di Barga, è stato denunciato dopo essere stato rinvenuto in possesso di 8 grammi, ripartiti in dosi, di eroina bianca, droga sintetica dal principio attivo molto più elevato il cui consumo negli ultimi tempi è...