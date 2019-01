Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore, Forza Italia attacca il Pd: "Inutile puntare il dito contro ciò che si è sempre sostenuto"

giovedì, 17 gennaio 2019, 16:53

di loreno bertolacci

Il gruppo Forza Italia di Barga interviene in merito al pirogassificatore riportando i dubbi di molti cittadini sull’operato del Pd che è passato da una linea politica a favore delle scelte regionali ad una diametralmente opposta. Dopo la notizia della candidatura di Caterina Campani a sindaco di Barga e di Vittorio Salotti a vice-sindaco e dopo i commenti positivi del senatore Andrea Marcucci, Forza Italia ha deciso così di passare all’attacco.

“La Media Valle, e Barga in particolare, hanno bisogno di avere risposte che, in questi anni di governo di centro-sinistra, non ci sono mai state – esordisce il gruppo -. Anche la presenza di altisonanti parlamentari non ha portato risultati tangibili”.

“Se oggi si discute di pirogassificatore – sottolinea FI - è perché la Regione Toscana ed il Pd, anche locale, compresi i suoi più alti esponenti, lo hanno voluto, sostenuto e fatto inserire dalla Regione Toscana stessa in un progetto strategico approvato dalla giunta e dal consiglio regionale. Se qualcuno pensa che i cittadini di Barga non ne siano coscienti si sbaglia di grosso! E' inutile che oggi tentiate di puntare il dito contro ciò che avete sempre sostenuto, fino all'inversione di marcia”.

“Forza Italia – ribadisce FI - ha come obiettivo: la salute dei cittadini e, di pari passo, il mantenimento dell'occupazione e quindi del lavoro. Non indietreggeremo di un millimetro su questo; non ci sono progetti che tengano se vanno contro queste due prospettive”.

“Ci sono poi molti altri problemi che affliggono il comune – aggiunge il gruppo -, sui quali saremo presenti, e scriveremo tutto ciò che non va, che va migliorato o mantenuto, per andare finalmente a cambiare colore ad una realtà territoriale che per troppo tempo ha guardato a qualcuno e per qualcuno, ma non per tutti.



Le imminenti consultazioni elettorali e la scelta di un candidato condiviso dai tre maggiori schieramenti di centro-destra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) necessitavano infatti di un chiarimento politico, con la giusta sintesi, intorno ad un problema sentita dalla popolazione come, appunto, quella del pirogassificatore. Proprio il senatore Mallegni (eletto nella Valle del Serchio) e il consigliere regionale Marchetti, negli ultimi incontri avvenuti a Barga, hanno sottolineato l’importanza di un accordo tra le forze di centro-destra al fine di dare maggiore forza ad una candidatura condivisa che possa salire sullo scranno del primo cittadino dopo anni di amministrazione Pd.



Le posizioni dei vari schieramenti di centro-destra si stanno definendo e nei prossimi incontri, come quello di Forza Italia di lunedì 21 gennaio, si cominceranno a delineare i programmi e, forse, i nomi dei candidati a sindaco e vicesindaco.