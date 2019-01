Barga



Presentata “La Piccola Rassegna”, una serie di eventi per i più piccoli

giovedì, 24 gennaio 2019, 16:06

di tommaso boggi

Presentata oggi “La Piccola Rassegna”, una serie di eventi per i più piccoli che il centro di promozione culturale Smaskerando di Fornaci di Barga, che ha visto cambiare la propria classificazione da associazione culturale grazie alla vittoria del Bando Nazionale Founder35, ha organizzato per gennaio e febbraio.

Queste attività promosse dal centro però non sono che l’inizio degli eventi che Smaskerando intende portare sul territorio, spaziando dal teatro sotto la guida della responsabile dell’area Katia Cosimini, arrivando fino ai musical gestiti da Lisa Lucchesi e addirittura toccando il cinema, proprio in quest’ultimo ambito assieme a Stefano Cosimini è stato infatti organizzato a Castelnuovo di Garfagnana la prima edizione del Film Festival, capostipite delle iniziative del centro.

Queste domeniche dedicate al teatro per i più piccoli si terranno al Teatro dei Differenti di Barga e “saranno perfettamente a misura di bambino, un teatro a 360 gradi con laboratori ed ospiti” ha detto Katia Cosimini, aggiungendo come “il prezzo del biglietto a 6 euro, oppure il pacchetto per tutte e tre le domeniche a 15 euro, è stato proprio pensato per rendere accessibile a tutti i bambini, anche quelli che hanno difficoltà economiche in famiglia, queste giornate di teatro”.

Il primo evento si terrà domenica 27 sarà lo spettacolo “Peter Pan e la fantasia che fa volare” interpretato dai bambini delle ex classi quinte delle primarie di Fornaci.



Domenica 10 febbraio ci sarà invece l’appuntamento con “Le Avventure del Paese di Pressappoco”, interpretato proprio dalla compagnia teatrale Smaskerando, seguito dal laboratorio teatrale “se io fossi”, così da far scoprire ai bambini come col teatro si possa diventare chiunque.



Conclusione della rassegna sarà domenica 24 febbraio, con prima un laboratorio teatrale seguito dallo spettacolo “Alla Ricerca di Peter Pan” della compagnia Liberitutti di Genova, specializzati proprio nel fare teatro ed organizzare laboratori per i più piccini.



Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 15 e 30 e durante il primo appuntamento sarà possibile effettuare l’abbonamento da 15 euro presso la biglietteria del teatro.