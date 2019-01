Barga : filecchio



Pro Loco di Santa Maria Assunta, si vota per il rinnovo

giovedì, 10 gennaio 2019, 17:25

Tutto pronto a Filecchio per le elezioni che rinnoveranno il consiglio direttivo della locale Pro Loco di Santa Maria Assunta. Gli iscritti all’associazione saranno chiamati sabato 12 gennaio ad eleggere i nove componenti elettivi di questo importante sodalizio dopo il biennio appena conclusosi guidato dall’avvocato Michela Brogi. Il seggio verrà allestito presso i locali parrocchiali di via Cima Solco e rimarrà aperto dalle 9 alle 17.

In vista di questo atteso appuntamento le molte realtà del volontariato sociale, sportivo e culturale dei paesi di Filecchio, Loppia e Pedona hanno intanto indicato i loro delegati di diritto: Alessio Corazza in rappresentanza dei Fratres, Matteo Castelli per la Misericordia, Mario Moriconi per il gruppo cacciatori, Franco Salvateci per i polentari, Vincenzo Passini per il Filecchio calcio, Lorenzo Tonini per il gruppo podistico ed Anna Maria Notini per l’associazione umanitaria AmataAfrica.

L’appuntamento con le urne consegnerà ai cittadini dei tre paesi della parrocchia di Loppia il gruppo dirigente chiamato a coordinare i principali eventi a partire dalla storica Sagra della Polenta e Uccelli per i prossimi due anni.

Al momento hanno formalizzato la loro candidatura tre associati: Giorgio Salvateci, Luca Franchi e Mauro Gemignani; potrà comunque risultare eletto qualsiasi membro regolarmente iscritto all’associazione. Fin da subito è stata fissata la data d’insediamento del nuovo direttivo prevista per giovedì 17 gennaio alle 21 durante la quale verranno determinate le cariche sociali - presidente, vice, segretario e tesoriere – che rimarrà in carica fino al prossimo 12 gennaio 2021.