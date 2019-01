Barga : fornaci di barga



Rete dei comitati per la difesa del territorio: "Pirogassificatore, sostegno a Libellula"

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:34

La Rete dei comitati per la Difesa del Territorio va in appoggio al movimento la Libellula che consegnerà domani quasi 9 mila firme, raccolte sul territorio, contro la costruzione di un maxi pirogassificatore in Valle del Serchio, nella provincia di Lucca.



"Un progetto - esordisce Eros Tetti, presidente della Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio fondata da Alberto Asor Rosa - che potrebbe compromettere in modo irreversibile la qualità dell'aria, la salute dei cittadini, la salubrità dell'ecosistema e lo sviluppo alternativo di una delle valli più belle e minacciate della Toscana".



"La Valle del Serchio - spiega Tetti - è una valle chiusa con poco ricircolo d'aria, come già evidenziano studi scientifici, e inserire in quel contesto un inceneritore di quelle dimensioni sarebbe un po' come stare in un garage con l'auto accesa e le porte chiuse. Da anni proponiamo alternative economiche per questo territorio già duramente impattato dalle cave di marmo e da uno sviluppo industriale che ha trasformato il volto di questi luoghi, adesso è fondamentale intraprendere un percorso per far convivere le attività industriali con lo sviluppo alternativo che molte aziende stanno, con grandissime fatiche, costruendo da anni".



"Martedì 29 gennaio - conclude -, alle 15, verranno consegnate le firme dei residenti contro il progetto che invece ha trovato parere positivo nella regione e in molte forze politiche, ma assolutamente non voluto dalla popolazione".