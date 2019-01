Barga



Rimandato lo spettacolo "Le Signorine" al Differenti

mercoledì, 16 gennaio 2019, 12:29

Lo spettacolo Le Signorine in programma venerdì 18 gennaio, causa indisposizione di una delle protagoniste, non sarà in scena al Differenti come previsto. Per gli appassionati comunque nessun problema perché lo spettacolo verrà recuperato venerdì 8 marzo.

Le prenotazioni dei biglietti rimangono confermate per la nuova data; chi fosse invece interessato a disdire la propria la prenotazione può rivolgersi direttamente all’ufficio cultura del comune di Barga ai numeri di telefono 0583724791/0583724728; email cultura@comunedibarga.it (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17)