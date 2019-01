Barga : fornaci di barga



Rinviata la visita del segretario nazionale Uilm alla Kme

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:36

Per un contrattempo improvviso la visita prevista per domani, 24 gennaio, del segretario nazionale della UILM alla KME di Fornaci è stata rinviata.



Si trattava di un appuntamento importante per Kme e per tutto il settore metalmeccanico delle province di Lucca e Massa Carrara. Alle 8.30, infatti, il segretario nazionale della Uilm, Rocco Palombella, doveva fare visita allo stabilimento Kme di Fornaci di Barga, accompagnato dal segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi, e dagli altri rappresentanti del sindacato.



Un incontro istituzionale che rientrava nel programma del segretario generale Palombella che, durante il suo mandato, ha sempre dato molta importanza ai territori. In questo caso la visita alla Kme era anche il modo per avere un quadro dettagliato della situazione dell'azienda e delle due province che rientrano nell'area vasta della Uilm area nord Toscana.



Dopo la visita, alle 10.30, il segretario generale doveva partecipare al consiglio territoriale della Uilm dove sarebbero stati ulteriormente approfonditi i temi che riguardano da vicino Kme e le tante difficoltà che attraversa il settore metalmeccanico a Lucca e Massa Carrara.