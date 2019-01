Barga



Smurfit Kappa invita la comunità mondiale dell'innovazione a cogliere la sua nuova “Better Planet Packaging Design Challenge”

giovedì, 24 gennaio 2019, 11:53

Smurfit Kappa ha invitato la comunità mondiale dell'innovazione a contribuire allo sviluppo di soluzioni di imballaggio sostenibili per il futuro.



L’azienda leader del packaging ha lanciato una nuova competizione come parte del suo impegno per risolvere una delle più grandi sfide nel settore del packaging: ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili che viene generata ogni giorno.



I dati delle più autorevoli ricerche dicono che l'imballaggio rappresenta quasi il 40% della domanda di plastica in Europa1. Smurfit Kappa sfida designer, ingegneri, inventori e menti creative, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, a proporre innovazioni di packaging a base carta capaci di ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili, partecipando a due competizioni specifiche: 1) Sviluppare una soluzione interamente a base carta alternativa alla pellicola di plastica che viene utilizzata attorno ai pallet per garantirne stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio; 2) Sviluppare un imballo per cioccolatini destinato al canale eCommerce, interamente a base carta, che garantisca la protezione termica necessaria.



Il concorso è aperto fino a venerdì 29 marzo 2019 ed i candidati possono presentare la propria idea per una o entrambe le sfide di progettazione. Il vincitore di ogni sfida riceverà un premio di 8.000 euro ed i loro progetti verranno esposti all’Innovation Event Smurfit Kappa che avrà luogo in Olanda il 16 maggio 2019.



Arco Berkenbosch, VP Innovation and Development, ha commentato: "La progettazione del packaging svolge un ruolo essenziale nel ridurre la quantità di rifiuti generati nella vita di tutti i giorni e nel fornire un futuro più sostenibile.



"La nostra Better Planet Packaging Design Challenge ha l'obiettivo di ispirare la comunità mondiale del design a lavorare su problemi concreti nella progettazione di imballaggi sostenibili. Siamo impazienti di vedere le candidature ricevute e di scoprire le prime innovazioni vincenti della Better Planet Packaging Design Challenge. "1 European Commission Report: A European Strategy for Plastics in a Circular Economy smurfitkappa.it Page 2 of 2 Il 2019 sarà l'anno inaugurale della Better Planet Packaging Design Challenge. La competizione è

una parte fondamentale dell'iniziativa Better Planet Packaging di Smurfit Kappa: lanciata a settembre 2018, è al centro della strategia del core business di Smurfit Kappa ed ha l’obiettivo di immaginare il nuovo futuro di un packaging sostenibile. I candidati interessati possono visitare il sito web Smurfit Kappa per ulteriori informazioni su Better Planet Packaging Design Challenge e su come partecipare".