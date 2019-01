Trovato in possesso di eroina, denunciato commerciante

Altri articoli in Barga

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:23

Verranno consegnate domani alle 15:30, presso il palazzo della Regione Toscana a Firenze, le quasi 9 mila firme raccolte in Valle del Serchio contro la costruzione del maxi-gassificatore Kme

lunedì, 28 gennaio 2019, 14:52

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom gruppo Kme, interviene in merito all'accordo raggiunto tra la Kme e il gruppo cinese Zhejiang Hailiang Co per la cessione delle barre in ottone e dei tubi negli stabilimenti del gruppo europeo

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:06

Al Teatro dei Differenti spazio alla presentazione di un nuovo progetto editoriale dedicato alla didattica della storia dell'arte nella scuola primaria

lunedì, 28 gennaio 2019, 10:02

Appuntamento venerdì 1 febbraio dalle 19 a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio in provincia di Lucca con A colpi di Pennarello, la performance artistica dei cinque "Cavalieri della Magione del Tau",Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri

venerdì, 25 gennaio 2019, 18:05

La lista civica a Barga prende il volo in una serata importante come quella di ieri a Fornaci che, probabilmente ,segnerà la storia del comune per i prossimi anni

giovedì, 24 gennaio 2019, 16:06

Presentata oggi “La Piccola Rassegna”, una serie di eventi per i più piccini che il centro di promozione culturale Smaskerando di Fornaci di Barga, che ha visto cambiare la propria classificazione da associazione culturale grazie alla vittoria del Bando Nazionale Founder35, ha organizzato per gennaio e febbraio