Barga : ponte all'ania



“Uno spazio per te”, nuovo incontro con il naturopata Marco Pardini

martedì, 29 gennaio 2019, 09:36

di loreno bertolacci

“Uno spazio per te” sta dando sempre più “spazio” a incontri e manifestazioni importanti come quella di sabato 26 gennaio, quando si è tenuto il secondo simposio del famoso naturopata Marco Pardini, presso la sede di Ponte all’Ania.



Marco ha ormai abituato il pubblico che lo segue alla sua forma oratoria che spazia in vari campi della scienza e della cultura e, come sempre, l’ha incantato. Tanta gente anche sabato ha riempito la grande sala dell’associazione “uno spazio per te”. Pubblico che come sempre negli incontri del naturopata partecipa attivamente agli incontri e alle conferenze con domande e curiosità, spesso accompagnate da esperienze personali.



“La via delle erbe”, questo era il titolo della giornata di studio, sta ad indicare che sono proprio le erbe che in qualche modo ci tracciano una strada da percorrere nella vita, una strada a volte basata anche sulla ricerca interiore e sul rapporto uomo-natura. Dopo un esame approfondito di due piante comuni, il cipresso ed l’abete, Marco ha rivelato quante proprietà possano avere queste piante che spesso sono sotto i nostri occhi ma passano inosservate. Ha poi svelato con l’ennesima pillola di saggezza, quanto la natura si prenda costantemente cura di noi.



Tutti a bocca aperta per ore davanti a un esperto della natura che spesso viene sottovalutata nelle sue componenti reali. Come sempre, dopo l’incontro con Marco Pardini, il consueto momento conviviale al quale “uno spazio per te” ha oramai abituato gli intervenuti. Momento conviviale fatto rigorosamente di tisane e biscotti dietetici.



Le molteplici attività svolte presso l’associazione “uno spazio per te” di Ponte all’Ania, insieme a questi incontri di studio, fanno del nuovo centro un punto di riferimento unico nel sul genere, fiore all’occhiello per tutta la comunità Barghigiana.