Barga



Vince 10 mila euro con un gratta e vinci da 5: la "dea bendata" bacia un pensionato

venerdì, 11 gennaio 2019, 17:40

di andrea cosimini

E' stata la vincita più eclatante avvenuta, fino ad ora, al bar. Un pensionato, cliente abituale del locale, ha comprato mercoledì un gratta e vinci "Il Miliardario" da 5 euro, portandoselo a casa, e nella giornata di ieri si è accorto dell'importante vincita: 10 mila euro.



Grande festa al bar Onesti di Barga, in via Giovanni Pascoli, dove i titolari, i due fratelli Simone e Matteo Andreuccetti, hanno esposto con orgoglio il gratta e vinci vincente con tanto di ricevuta. "Si tratta indubbiamente della singola vittoria più alta - dichiarano -, anche se tale cifra, a volte, viene raggiunta nell'arco di un mese. Solitamente, infatti, si tratta di vincite da 500 o 1.000 euro. Di queste ne abbiamo registrate tante".



In questo caso però l'importo della vittoria è stato eccezionale. "Il gratta e vinci in questione - affermano - è stato acquistato due giorni fa, ma la vittoria è stata constatata solo nella giornata di ieri. Non era la prima volta che il nostro cliente tentava la fortuna, ma gli è bastato comprare un solo gratta e vinci per portarsi a casa il premio".



Il vincitore non ha rivelato come vorrà spendere i soldi della vincita. "Non appena saputo della vittoria - concludono i titolari - ha voluto comunque offrire un brindisi ai clienti per festeggiare".