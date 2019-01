Barga



Vinicio Marchioni e Francesco Montanari in scena al Differenti di Barga

lunedì, 21 gennaio 2019, 12:35

Zio Vanja, considerato uno dei drammi più importanti di Cechov, restituisce, con fascino irripetibile e struggente, le complesse sfaccettature dell'esistenza umana, anticipando e influenzando tutti i motivi successivi della drammaturgia occidentale. In scena Vinicio Marchioni, che dirige e interpreta lo spettacolo, con al suo fianco Francesco Montanari e un cast di comprovata qualità artistica

La malinconica tragedia delle aspirazioni deluse di persone che, a forza di pensare, hanno finito per rinunciare ad agire o che tentano di reagire. Ma falliscono mettendosi in ridicolo. Vinicio Marchioni, attore noto al grande pubblico come "Il Freddo" nella serie tv "Romanzo Criminale", si sposta nel backstage e porta in scena al Differenti di Barga "Uno zio Vanja" di Cechov attualizzato. Lo spettacolo, in cartellone mercoledì 30 gennaio (ore 21), vede tra i protagonisti Francesco Montanari, anche lui legato alla serie cult "Romanzo Criminale" e già sul palco barghigiano in due delle passate stagioni. Nel cast Milena Mancini, Lorenzo Gioielli, Nina Torresi, Andrea Caimmi, Alessandra Costanzo, Nina Raia.

Rileggendo il testo, Marchioni ha trovato che la vecchia piantagione piena di debiti al centro del dramma ricordasse la crisi dell'Italia, la nostra mancanza di fiducia e speranza. In questa nuova versione di Zio Vanja, i protagonisti ereditano un teatro di provincia, in uno dei luoghi fortemente colpiti dagli ultimi terremoti. Quelle macerie sono una metafora della nostra situazione: non per parlarne in modo negativo, ma per cercare la marcia giusta per ripartire. In fondo è a questo che Cechov ci invita: capire quanto sia meschina l'esistenza borghese, così priva di slanci e di entusiasmi, così mediocre e vuota, per inventarsene una diversa. E uscire dalla gabbia che ci siamo fabbricati per diventare uomini migliori. Le scene sono di Marta Crisolini Malatesta, i costumi di Milena Mancini e Concetta Iannelli, le musiche di Pino Marino, le luci di Marco Palmieri. Una produzione Khora.teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

Questa riedizione di Zio Vanja ha l'obbiettivo di riavvicinare il vasto pubblico alla storia del teatro, dimostrandone l'attualità dei valori in un allestimento attento ai nuovi linguaggi della regia del teatro contemporaneo.





Info e prevendita biglietti (da 13 a 20 €): Ufficio Cultura del Comune di Barga (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17); telefono 0583724791 cultura@comunedibarga.it o su Facebook Teatro dei Differenti