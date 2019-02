Barga



A Barga parte un corso anti-aggressione rivolto alle donne

mercoledì, 20 febbraio 2019, 15:05

In occasione della Festa della Donna, la Commissione Pari Opportunità, il comune di Barga e l'associazione sportiva di Goshin-Do-Karate propongono il corso “Io cintura rosa- Corso Femminile Antiaggressione” presso la palestra delle Scuole Medie in Località Canteo ogni mercoledì dalle 20 alle 21 a partire da mercoledì 6 marzo (4 incontri in totale).

Lo scopo di questo breve corso è di sensibilizzare i partecipanti, attraverso lo sviluppo di alcuni meccanismi psicofisici, a prevenire situazioni rischiose o contrastare aggressioni non previste, e la consapevolezza di poter limitare i danni qualora fossero costrette ad agire per vincere una violenza non giustificata. Nella maggior parte dei casi, infatti, la fiducia in sé stesse è il segreto per un’autodifesa efficace.

Il corso sarà articolato come segue:

Mercoledì 6 marzo Guardie – Parate - Spostamenti

Mercoledì 13 marzo I contrattacchi di pugno di gomito e di gamba

Mercoledì 20 marzo Liberazione da vari tipi di presa

Mercoledì 27 marzo I punti sensibili + breve ripasso



I partecipanti dovranno indossare una tuta da ginnastica e scarpette ginniche. Per informazioni e iscrizioni: Elena Barsanti (Presidente CPO Barga) 3484076125 o cpo.barga@gmail.com