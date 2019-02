Barga



"All'opera ragazzi!": spettacolo all'Isi Barga

giovedì, 7 febbraio 2019, 14:43

Si terrà domani (venerdì 8 febbraio) alle 11.15 l’evento “All’Opera, ragazzi! Una mattinata di prove all’opera in un giorno di Carnevale…” presso l’aula magna dell’ISI Barga.

Una mattinata in cui i ragazzi delle classi del liceo scienze umane, dell’alberghiero e del liceo linguistico, assisteranno alle esibizioni di “le Muse Ensemble”, orchestra completamente al femminile tranne che per il pianista, nonché direttore, Andrea Albertini, oltre che del soprano Linda Campanella, in lizza nel 2015 per la vittoria del premio Oscar come miglior soprano consegnato dalla rivista “GBOpera”, del bassista Matteo Petrone e dell’artista, che interpreterà Arlecchino, Alessandro Bertolucci, noto per aver recitato in numerose fiction RAI.



Questi i componenti de "Le Muse Ensemble": Marta Cannobio (flauto), Livia Alexandra Hagiu (violino), Roberto Tumminelo (viola), Chiara Alberti (violoncello) e Andrea Albertini (pianoforte). Il tutto sotto la direzione artistica del maestro Stefano Roni.

Una serie di esibizioni volte ad avvicinare i ragazzi alla musica classica immersi in un’aria carnevalesca creata e promossa dalla Fondazione Pascoli, dall’associazione “il Serchio delle Muse” e dal comune di Barga.