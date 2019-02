Barga



Arte, letteratura, musica: gli eventi collaterali della stagione di prosa del Differenti

giovedì, 14 febbraio 2019, 12:37

Nella cornice di una stagione di prosa 2018/19 di grande successo, doppio appuntamento al Teatro dei Differenti di Barga con due eventi culturali organizzati della Associazione Culturale Venti d’Arte.

Si tratta di un vero e proprio cartellone di eventi collaterali promosso da Comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, per una stagione che si arricchisce sempre di più di iniziative offerte alla comunità barghigiana. Si comincia domenica 17 febbraio, alle ore 18, quando il foyer del Differenti ospiterà il consueto appuntamento con ‘Arti Differenti LIVE’, che ormai da molti anni mette in scena le Arti nei suoi linguaggi più variegati con un rimando alle peculiarità della stagione di prosa. Quest’anno la performance sarà Ispirata a David Lynch. ‘Nello Spazio del sogno’ è un progetto ideato dall’artista fornacino Massimo Salotti, che ci aiuterà ad entrare nel mondo onirico del famoso regista americano. La performance sarà realizzata con il contributo del film-makerStefano Cosimini e la partecipazione straordinaria del gruppo vocale Stereo Tipi, che dopo il successo dello scorso anno, tornano ospiti del foyer del teatro per una seconda esibizione dal vivo. Ci sarà spazio anche per i giovanissimi, con la proiezione del cortometraggio The Key, d’ispirazione lynchiana, che è stato diretto da Stefano Cosimini assieme a un gruppo di studenti dell’ISI di Barga.



Alla fine della performance, alle ore 19, ci sarà la possibilità di proseguire la serata con un aperitivo a tema.

Domenica 3 marzo, sempre alle ore 18, spazio alla presentazione di un nuovo progetto editoriale dedicato alla didattica della storia dell'arte nella scuola primaria. Sarà infatti presentato il primo numero della Collana EdaKids. L'ingresso alla presentazione del libro è libero. Saranno presenti le autrici e direttrici della nuova collana Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli, lo scultore Roberto Giansanti e la classe dei bambini di ArteLab Venti d'Arte, autori delle illustrazioni. 'EdaKids - Esempi di Arte e Architettura raccontati da Manfredi’ è una collana, edita da Aracne Editrice di Roma, che nasce con l’obiettivo di narrare la storia dell’arte ai ragazzi. I protagonisti sono, a momenti alterni, gli artisti contemporanei, i grandi maestri dell’arte illustrati dai ragazzi ed i ragazzi stessi, che troveranno nei libri uno strumento in cui raccontarsi. Le illustrazioni del primo numero della collana Eda Kids sono state realizzate dai bimbi di ArteLab Venti d’Arte, laboratori di didattica dell’arte che da anni l’associazione culturale Venti d’Arte organizza al Centro Culturale Ciaf, Biblioteca di Gallicano (Lu).