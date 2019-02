Barga



Barga dalla parte dei più deboli: firmato accordo sindacale

martedì, 5 febbraio 2019, 20:52

di tommaso boggi

Si è svolto oggi, presso la sala Magri di Barga, un importante resoconto riguardante l’accordo tra comune di Barga e sindacati per difendere il potere di acquisto di anziani e famiglie a basso reddito.

Un incontro presenziato dal vicesindaco Caterina Campani che, assieme ai rappresentanti di CGL,CISL e UIL, ha elencato le iniziative portate avanti annunciando, tra le altre cose, l’inizio dei tanto attesi lavori per la costruzione di cinque nuovi alloggi popolari a Loppia, argomento da tempo discusso a causa delle problematiche riscontrate nel far iniziare l’opera che il vicesindaco rassicura però che sarà pronta per la fine dell’estate.

Sono anche stati nuovamente predisposti i fondi che integreranno i contributi regionali per quanto riguarda il canone affitto dei nuclei familiari che ne necessitano, ed è stata ribadita anche la lotta all’evasione fiscale che ha portato a circa 570.000 euro di morosità “una cifra che chiediamo – ha aggiunto Antonio Malacarne della UIL- venga reinvestita per il 70% nel campo del sociale”.

“Abbiamo poi riconfermato il fondo anticrisi per i lavoratori in cassa integrazione – ha detto poi il vicesindaco Campani – che ha come effetto il loro esonero dalla TARI e dal pagamento dei servizi scolastici, sempre sulla TARI è stata anche accolta la proposta dei sindacati per la rivalutazione del 3% delle fasce di esenzione dalla tassa, manovra che l’amministrazione porterà avanti anche con le fasce dell’ISEE” ha infine concluso Campani.

Proprio queste rivalutazioni sulla base della progressività sono parte centrale di ciò che le sigle sindacali presenti hanno detto all’incontro con ad esempio la proposta sempre di Malacarne della UIL di “rivalutare tutte le fasce dei trasporti pubblici e delle mense”.

Nicla Guidotti della CGL ha poi parlato dell’importanza della condivisione del lavoro tra le varie sigle sindacali che ha portato, come ha poi detto Malacarne, all’approvazione di quasi tutti i punti posti all’amministrazione barghigiana che ha comunque sempre dato la “massima disponibilità al confronto” secondo Bonaldi Mario della CISL.

“Un grande lavoro quello di questi anni e quello che continueremo a fare nei prossimi nell’interesse dei cittadini - ha detto infine Santoni Massimo della FNP-CISL Toscana Nord – alla quale si dovrà aggiungere comunque un’attenzione nei prossimi anni alle politiche sanitarie della zona, un territorio ampio e con molti comuni a grandi distanze tra loro che necessitano quindi che le eccellenze ospedaliere di Barga e Castelnuovo vengano mantenute ed implementate”.

Lorenzo Tonini, capogruppo della maggioranza a Barga, infine ha concluso l’incontro parlando di come “questi anni sono serviti da stimolo, perché ogni volta che facevamo qualcosa i sindacati giustamente trovavano dei problemi ed in questo modo ci siamo migliorati continuamente. Abbiamo fatto grandi sforzi e cono orgoglio rivendichiamo il lavoro fatto e speriamo che la prossima amministrazione segua questo solco”.