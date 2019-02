Barga



Carnevale al Ciocco con la Festa della Pentolaccia

mercoledì, 13 febbraio 2019, 14:58

Immerso in un parco di 600 ettari nell'incantevole cornice della Valle del Serchio, una delle zone meno note della Toscana, il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa è il luogo ideale per un Carnevale insolito che abbina divertimento, relax e scoperta. Sabato 9 marzo, infatti, il Resort invita tutti a partecipare alla tradizionale Festa della Pentolaccia, una serata di musica, balli, maschere e ottima cucina.



La serata entrerà nel vivo con una lezione di bricolage durante la quale i partecipanti potranno creare la propria fantasiosa e colorata pignatta di cartone (la pentolaccia), che sarà riempita di dolci e caramelle, per la gioia di grandi e piccoli. Chi riuscirà colpire la pignatta fortunata potrà aggiudicarsi i premi in palio: esclusivi weekend negli hotel del gruppo Marriott International.



Gli ospiti della serata potranno quindi gustare un menu speciale di ispirazione locale, che lo chef ha ideato intorno al tema del Carnevale, tra cui tortelli di Carnevale alla barghigiana, filetto di maialino con prugne e lardo di colonnata e tortino di gianduia con chiboust alle mandorle. Per concludere, non potranno mancare chiacchiere e tortelli dolci della tradizione carnevalesca. Le golose ma raffinate portate saranno accompagnate dai migliori vini delle cantine del Resort. Per tutta la serata gli ospiti saranno allietati da musica dal vivo.



Dopo il divertimento, un po' di meritato relax: gli ospiti del Resort potranno coronare il weekend lasciandosi coccolare nella Beauty Spa, dove concedersi trattamenti originali realizzati con prodotti naturali locali, come lavanda, rosmarino, camomilla, menta, polvere di castagne, olio di oliva, miele di castagno e il vino "Melograno" di produzione locale.



O ancora, potranno dedicarsi alla scoperta di uno degli angoli meno esplorati della Toscana, dove esplorare pittoreschi borghi medievali, come Barga e Castelnuovo di Garfagnana, e passeggiare nella natura seguendo i numerosi sentieri che si snodano nei versanti apuano e appenninico della Valle del Serchio, come quello che conduce alla Fortezza di Verrucole, da cui ammirare una vista straordinaria della natura circostante.



La tariffa per partecipare alla Festa della Pentolaccia è di € 45 a persona (gratuito per bambini fino a 12 anni).



La tariffa del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa durante il weekend della Festa della Pentolaccia è di € 160 a notte per camera doppia con colazione inclusa.



Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0538 7691 - 05837 769998

Email: reservations@renaissancetuscany.com