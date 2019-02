Barga : fornaci di barga



Centro Ricerca Rifiuti Zero: "Pirogassificatore, senza la gente non si decide niente"

lunedì, 4 febbraio 2019, 08:53

Giovedì 7 febbraio, alle 21, è previsto un incontro pubblico, presso il polo tecnologico del Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori', a Segromigno in Monte, dove verranno presentate le proposte di efficientizzazione energetica alternative al pirogassificatore di Kme.

“Il pirogassificatore (a tutti gli effetti un inceneritore) – esordisce, per gli organizzatori, Rossano Ercolini - è sotto valutazione presso la Regione Toscana. Ed è proprio la Regione Toscana con la LR 25/98 ad individuare i "criteri escludenti" e i "criteri penalizzanti" per gli impianti di smaltimento (normativa aggiornata successivamente che include gli impianti di smaltimento di rifiuti speciali quali quelli che vorrebbe smaltire Kme)”.

“Il progetto del "piro" – spiega -, anche per ammissione dello stesso Studio di Impatto ambientale -SIA-, si scontra con alcuni tra fattori escludenti e penalizzanti che normativamente risultano invalicabili per l'autorizzazione del progetto in questione. e non stiamo parlando di "merito", ma di criteri escludenti ritenuti invalicabili dalle normative regionali e nazionali esistenti e cogenti”.

“Insomma – incalza -: detto "papale papale" questo impianto non solo non si deve fare (perchè opposto all'economia circolare), ma non si puo' fare perchè confliggente con la tutela dell'assetto paesaggistico ed ambientale”.

“Le osservazioni che verranno presentate da Ambiente e Futuro, da Zero waste Italy, da Zero Waste Europe e La Libellula – conclude - non spazieranno sull'opinabile ma su pochi e concreti elementi e normative. Le suddette osservazioni verranno presentate in un incontro pubblico previsto per il 7 febbraio alle 21 presso l'Ufficio del Centro ricerca Rifiuti Zero di Capannori in via Nuova 44/A (Segromigno in Monte-LU)”.